Rreprise aujourd’hui

Alors que les seniors de l’AC Tirmitine ont déjà débuté la préparation et ont même disputé des matchs amicaux, dont le dernier gagné sur le score de deux buts à zéro, ce n’est pas le cas pour les jeunes catégories. C’est au tour des petites catégories de l’AC Tirmitine, pensionnaire du championnat de wilaya de Tizi-Ouzou, d’endosser leurs maillots. Puisque les dirigeants ont informé les jeunes de la localité de Tirmitine que la reprise des entraînements est prévue pour cet après-midi à partir de 17h30 au stade communal de Tirmitine. Les athlètes de l’ACT qui ont joué la saison dernière, ainsi que ceux intéressés par l’intégration des différentes catégories jeunes du club, sont invités à se présenter au stade aujourd’hui, pour entamer la préparation. Les athlètes de l’AC Tirmitine sont appelés à se présenter avec leur dossier pour la demande de licence pour la nouvelle saison sportive 2017-2018. Les responsables du club n’ont rien laissé au hasard et veulent que cette saison soit meilleure que la précédente, surtout en jeunes catégories, où ils comptent réunir les moyens nécessaires pour permettre à cette classe juvénile de progresser et d’aller de l’avant, en réalisant un parcours positif.

