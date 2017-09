«On cherchera la victoire face à l’USMB»

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Le milieu de terrain Salim Boukhanchouche parle dans cet entretien du semi-échec concédé face à la JSS, de son rendement au cours de cette rencontre, du match de samedi prochain face à l’USMB ainsi que d’autres points.

La Dépêche de Kabylie : Vous allez reprendre le chemin des entraînements cet après-midi, après trois journées de repos accordées à l’occasion de l’Aïd…

Salim Boukhanchouche: Effectivement. À présent on continuera notre préparation pour le match de samedi face à l’USMB. C’est un rendez-vous important et on doit bien le négocier.

Qu’avez-vous à dire sur la rencontre jouée face à la JSS?

On était déçus car on voulait entamer la nouvelle saison par une victoire sur notre terrain. Cependant, on a raté notre sortie et on demande pardon à nos supporters. Le championnat est encore très long et on doit se racheter dès la prochaine rencontre qu’on jouera face au nouveau promu, l’USMB.

Votre équipe n’a pas convaincu pour sa première sortie. Quelles sont les raisons à votre avis ?

L’équipe a été rajeunie et on doit être patients avec ce groupe. La JSK de la saison en cours ne possède pas de grands noms par rapport à d’autres clubs. Cependant, ce n’est pas les noms ou l’argent qui font une équipe, mais si un club possède un groupe bien soudé, il pourra réussir de très belles choses. C’était le cas avec mon ancien club de Médéa, qui a réussi la saison passée, une belle saison bien que tout le monde s’attendait à ce qu’on joue la relégation avec le début difficile qu’on a enregistré. Il existe encore des insuffisances mais avec la volonté, le travail et la bonne fois, la JSK pourra revenir en force prochainement.

Vous avez évolué comme meneur de jeu. Comment jugez-vous votre rendement dans ce poste ?

Mon poste préféré est milieu de terrain récupérateur. Cependant et comme le coach a besoin de moi comme milieu offensif, j’ai alors occupé ce poste car je voulais aider mon club. J’ai ressenti une certaine fatigue en seconde période, toutefois avec le travail, je serai plus performant à l’avenir.

Comment se présente pour vous le prochain match face à l’USMB ?

C’est une équipe très difficile qui jouera son premier match à domicile cette saison. Devant leurs supporters, les joueurs de l’USMB feront tout pour nous battre et prouver qu’ils ont une bonne équipe. Cependant, on ne se déplacera pas dans la peau de la victime mais on jouera pour gagner la partie aussi. Après notre faux pas, on doit se racheter dès cette journée pour jouer les prochains matchs très à l’aise.

Vous avez évolué comme meneur de jeu. Comment jugez-vous votre rendement dans ce poste ?

Mon poste préféré est milieu de terrain récupérateur. Cependant et comme le coach a besoin de moi comme milieu offensif, j’ai alors occupé ce poste car je voulais aider mon club. J’ai ressenti une certaine fatigue en seconde période, toutefois avec le travail, je serai plus performant à l’avenir.

Quel sera le meilleur scénario pour réussir un bon résultat ?

On doit être concentrés durant tout le match pour ne pas encaisser de buts. On doit également exploiter les occasions qui nous seront offertes pour marquer et prétendre à revenir avec le gain du match. Une victoire à Blida nous remettra en confiance lors des prochaines journées.

On vous laisse le soin de conclure…

La JSK est un grand club et avec le travail et la solidarité des joueurs, staff technique, direction et supporters, la JSK réussira de belles choses.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi