Bouhafs rassure les joueurs pour leur argent

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Le président du CRB Mohamed Bouhafs, qui se trouve à l’étranger, a tenu à rassurer les joueurs quant à la régularisation de leur situation financière dès son retour au pays. Pour rappel, les coéquipiers de Chebira ont déclenché un mouvement de grève, la semaine passée, en boycottant les entraînements, et il a fallu l’intervention du vice-président pour faire revenir ces derniers à de meilleurs sentiments et de les convaincre de reprendre du service. Tout est rentré dans l’ordre et les poulains de Todorov vont attaquer la dernière ligne droite avant d’affronter l’USMH ce week-end, pour le compte de la 2e journée de Ligue 1 Mobilis.

Le derby USMH - CRB aura lieu à Bologhine

Alors que le derby entre l’USMH et le CRB était prévu initialement au stade du 1er Novembre d’El-Harrach, finalement la commission d’homologation, qui a émis des réserves sur cette enceinte sportive, a poussé les responsables de la LFP de reprogrammer ce match dans un autre stade de la capitale. Du coup, la rencontre aura lieu, vendredi prochain, au stade Omar Hamadi de Bologhine.

Bencherifa d’attaque face au DRBT

Le sociétaire du CSC Walid Bencherifa, qui a contracté une blessure au doigt, rassure les Sanafir quant à sa présence lors du prochain derby de l’Est, face au DRB Tadjenanet, qui aura lieu ce vendredi au stade Smail Lahoua, pour le compte de la deuxième journée de la Ligue 1 Mobilis. Bencherifa devait même être présent hier aux entraînements, lors de la séance de reprise du CSC et soulage ainsi le coach Abdelkader Amrani, qui le considère comme une pièce incontournable dans son échiquier.

Les joueurs de l’ESS perçoivent la prime du succès face à l’USMH

À la veille de l’Aïd, la direction de l’ES Sétif a versé une prime de cinq millions de centimes à chaque joueur, en guise de récompense pour le succès (2 - 1) réalisé lors de la première journée face à l’USM El Harrach. Un geste hautement apprécié par les coéquipiers de Djabou qui ont repris, hier, les entraînements pour préparer le choc de la seconde journée prévu ce week-end face au MC Alger, au stade Mustapha Tchaker de Blida. Madoui compte programmer un match amical face à l’USM Khenchla avant d’affronter le Mouloudia d’Alger.

M. A.