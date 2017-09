Le championnat décalé d’une semaine

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

La LNFA a décidé de décaler d’une semaine le coup d’envoi du championnat de la division nationale amateur, programmé initialement les 8 et 9 septembre.

Cette décision a été prise par la Ligue afin qu’elle puisse traiter dans les meilleures conditions l’opération des dossiers d’engagement. Ainsi, le reprise du championnat aura lieu les 15 et 16 septembre, soit une semaine après les dates prévues initialement, a-t-on appris du site de la LNFA, qui a également rendu public le calendrier des trois groupes pour la saison 2017-2018, composés de 16 clubs chacun. Le groupe Centre verra cette fois-ci un championnat avec seize formations au lieu de quinze. À vrai dire, la prochaine saison sera très chaude et le programme promet des empoignades rudes entre, notamment, certaines vieilles connaissances, à savoir deux formations malheureuses de la Kabylie de l’exercice écoulé : l’US Beni Douala et l’USO Amizour, mais aussi le WR M’Sila, le NARB Reghaia, l’IBKEK, la JSD, l’IB Lakhdaria. Des clubs qui s’efforceront de retrouver la Ligue 2 professionnelle. À ceux-là s’ajoutent quatre nouvelles équipes qui tenteront de rivaliser avec les rescapés de la précédente édition. Il s’agit du nouveau promu, l’ES Ben Aknoun. A noter, par ailleurs, que le MC Magra, qui évoluait la saison passée dans le groupe EST, a été versé cette saison dans ce groupe, alors que le troisième club du Sud, le MC Mekhadema, qui faisait partie la saison écoulée du groupe Centre a été versé dans le groupe Est. Enfin, le WA Boufarik et le RC Arbaâ, rétrogradés dans ce palier, tenteront de rectifier le tir afin de retrouver la Ligue 2 Mobilis, qui promet certainement une rude concurrence pour le sacre. Le RC Boumerdès maintenu en DNA Le RC Boumerdès, qui figurait la saison précédente dans le lot des équipes reléguées en division Inter-régions, a été maintenu en division nationale amateur (DNA), en application d’une décision prise par le bureau fédéral lors de sa réunion du 23 août 2017, dans la perspective de l’harmonisation des groupes de cette division. Selon le site de la LNFA, cette mesure a été communiquée dans une correspondance adressée jeudi dernier par la FAF à la Ligue nationale du football amateur (LNFA).

Samy H.