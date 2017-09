Amine Kheyari unique candidat

Par DDK | Il ya 1 heure | 165 lecture(s)

Tous les regards seront braqués, cet après-midi à partir de 17 heures, vers le salon d’honneur du stade de l’UMA où se dérouleront les travaux de l’assemblée générale élective (AGE) pour l’élection du successeur du président démissionnaire de cette structure, Zahir Guellati. Ainsi, et jusqu’à hier, seule la candidature du président des jeunes catégories du club et non moins ancien joueur de la JSMB, Amine Kheyari, s’est confirmée, alors que le dernier délai pour le dépôt de dossiers de candidature est fixé pour hier à 16 heures. Selon des indiscrétions recueillies çà et là, Kheyari, qui jouit déjà du respect de la famille du club, serait en pôle position pour succéder à Guellati, d’autant qu’il était le premier à se manifester pour mettre un terme à la crise administrative qui mine présentement le club amateur.

La préparation du rendez-vous de ce vendredi contre le CRBAF, comptant pour la seconde journée du championnat de Ligue 2, se poursuit depuis avant-hier après-midi pour les partenaires de Belmessaoud. Ceux-ci auront encore trois jours devant eux pour se tenir prêts pour ce match ô combien importent pour la suite du parcours. Cette première séance de la semaine, qui intervient après trois jours de repos accordés par le staff technique aux joueurs, a été marquée par l’absence du milieu de terrain Hamza Ouanes, pour des raisons inconnues. Pour sa part, le coach en chef, Mounir Zeghdoud, qui a réuni ses poulains avant le début de ladite séance, les a incités notamment à garder toute leur concentration et à fournir les efforts nécessaires, pour s’assurer une bonne préparation avant cette confrontation face aux tortues. Une partie sur laquelle misent les Béjaouis pour s’offrir leur premier succès de la saison. Par ailleurs, et selon le programme établi par le staff technique, ce dernier prévoit d’augmenter la charge de travail pour la journée d’aujourd’hui, mardi, avec du biquotidien au menu. Ceci avant de revenir à une seule séance pour les deux jours restants avant le jour J. Invité à parler de la préparation du match de ce week-end contre le CRBAF, le défenseur latéral béjaoui, Nabil Khellaf, a déclaré en substance : «Le groupe s’entraîne dans une bonne ambiance et tout le monde qui est concentré sur son sujet. Nous nous apprêtons à optimiser notre préparation avant ce rendez-vous du vendredi face au CRBAF que nous devrons bien négocier sur notre terrain pour arracher les trois points qui seront mis en jeu».

B. Ouari