«Je n’étais pas au courant de sa démission, je n’avais rien reçu»

Par DDK | Il ya 1 heure | 160 lecture(s)

Le président du CA/MOB, Amar Boudiab, explique dans cet entretien comment il a pu convaincre le président du Conseil de gestion, Rezki Mustapha, à renoncer à sa démission.

J’ai discuté avec lui, dans la soirée d’avant-hier, où je lui expliqué que l’équipe vient tout juste de débuter le championnat et que je ne suis même pas au courant de sa démission, car je n’ai rien reçu. Je lui y demandé d’assumer et de continuer son travail, car il le fait bien. En plus, nous ne devons pas perturber le groupe en ce moment. Je ne suis pas d’accord aussi avec certaines personnes qui s’immiscent dans les affaires de gestion alors qu’ils ne sont pas dans le conseil de gestion.

Quelle a été sa réponse ?

Il m’a expliqué les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision sous l’effet de la colère suite à la pression, la maladie et certains perturbateurs qui lui mettent des bâtons dans les roues. Rezki est venu pour travailler, et il est prêt à rendre des comptes même chaque semaine, à condition de le laisser travailler. Donc, de notre côté, on doit le laisser travailler. Pour ce qui est des perturbateurs, je vais m’en charger et remettre un peu d’ordre.

Vous avez discuté aussi avec le coach Biskri...

Exactement, on a longuement discuté avec lui pour le soutenir dans son travail et lui expliquer que son sort n’est pas lié à un ou deux matchs. Pour le moment, il a notre soutien.

Entretien réalisé par Z. H.