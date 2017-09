Comme il fallait s’y attendre…

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Après avoir annoncé sa démission du poste de président du Conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki est revenu à de meilleurs sentiments.

Pour la forme, Rezki tente de convaincre que c’est après son entrevue avec le président du CA/MOB, Amar Boudiab, qui l’a convaincu de poursuivre sa mission avec les Crabes qui l’ont poussé à prendre cette décision. Rezki était présent, avant-hier, à la reprise de l’équipe où il a longuement discuté avec le coach et certains cadres, en les incitants à travailler davantage pour se racheter de leur dernier faux-pas à domicile. Mustapha Rezki confirmera, que «c’est le président du CA du MOB qui m’a convaincu de poursuivre le travail, sans oublier aussi certains sages et fidèles du club qui m’ont contacté pour me demander de continuer le travail. Donc pour l’intérêt du club, je vais poursuivre le travail déjà débuté en souhaitant que la situation va s’améliorer dans les prochains jours.» Signalons que Rezki a annoncé sa démission en conférence de presse après «les problèmes créés par un actionnaire qui perturbe», d’après ses dires, le travail du Conseil de gestion. Une bonne ambiance à la reprise Les joueurs du MOB ont repris, par ailleurs, le travail avant-hier au stade de l’UMA dans l’optique de préparer, comme il se doit, le prochain match contre le RCK comptant pour la seconde journée du championnat de Ligue 2 Mobilis. Tous les joueurs étaient au rendez-vous exceptés Naass et Rahal qui sont retenus pour le stage de l’équipe nationale militaire ainsi que Cheklam qui était aux soins. L’entraîneur en chef, Mustapha Biskri, a incité ses joueurs à oublier le match de l’ASMO et ne penser qu’au prochain match contre le RCK, pour espérer réaliser un bon résultat. D’après certaines sources, le coach compte opérer certains changements sur les onze rentrants, surtout au milieu du terrain et en attaque, deux compartiments qui n’ont pas donné satisfactions lors du premier match. Les supporters espèrent une réaction positive des Vert et Noir pour se ressaisir et redémarrer sur de bases solides, surtout que les Crabes sont appelés à faire deux déplacements de suite, le RCK et le MCEE.

Z. H.