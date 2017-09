Le président de l’USMB démissionne

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

À la tête du club de la ville des Roses depuis seulement quelques semaines, le nouveau président de l’USM Blida, Chouaib, a décidé déjà de démissionner. «Il y a beaucoup de problèmes à régler et je ne peux pas tenir le coup jusqu’à la fin de saison. Je préfère alors me retirer et laisser place à quelqu’un d’autre qui pourra faire face à cette situation de crise dans laquelle se trouve le club», déclarera Chouaib à la presse.

Kamel Mouassa nouvel entraîneur du DRBT

La direction du DRB Tadjenanet qui a déjà consommé trois entraîneurs depuis le début de préparation, avec Ighil, puis Mehdaoui et enfin Bracci, a fait appel aux services de l’ex-coach du Mouloudia d’Alger, Kamel Mouassa. C’est le quatrième entraîneur du DRBT en l’espace de deux mois. Du jamais vu dans l’histoire du football national. Mouassa a pris ses fonctions et il s’est réuni déjà, avant-hier, avec les joueurs et drivera l’équipe ce vendredi face au CS Constantine, pour le compte de la seconde journée du championnat de Ligue 1 Mobilis qui aura lieu au stade Smail Lahoua de Tadjenanet. Pour rappel, lors du premier match sous la houlette du Français François Bracci, le DRBT a réussi à arracher un point à Médéa en faisant 1 but à 1 contre l’OM local.

NAHD - USMA délocalisé à nouveau au 20 Août !

C’est l’anarchie totale au niveau de la LFP qui ne sait plus sur quel pied danser. Après la programmation du derby NAHD - USMA dans un premier temps au stade 20 Août en raison de la fermeture du stade du 5 Juillet pour travaux de réfection, il a été décidé par la suite de le délocaliser au stade Mustapha Tchaker de Blida. Mais ce derby est à nouveau reprogrammé et délocalisé au stade du 20 Août d’Alger, ce jeudi à 17h45. Les responsables du stade de Blida ont avisé la LFP de la fermeture de cette enceinte sportive pour travaux de réfection.

Un mois de salaire pour les joueurs avant le match de l’ESS

Les responsables du MC Alger ne lésinent pas sur les moyens financiers pour motiver les joueurs, en prévision du choc face aux Sétifiens. D’après le directeur sportif Kamel Kaci Said, les camarades de Chaouchi percevront un mois de salaire avant le match de ce week-end face à l’ESS.

