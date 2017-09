Le match d’Alcaraz...?

Par DDK | Il ya 1 heure | 190 lecture(s)

Les Verts, qui ne prendront pas part au Mondial russe après la défaite concédée à Lusaka, samedi dernier, face aux Zambiens (3 - 1), affronteront le même adversaire ce soir au stade Hamlaoui de Constantine.

Un match sans enjeu pour les coéquipiers de M’Bolhi, qui aborderont cette partie sans aucune motivation, après avoir grillé un joker samedi passé face à aux jeunes Chipolopolos, qui leur ont donné une véritable leçon de football. Très critiqué après ce revers, le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, est sur un siège éjectable et risque d’être limogé à l’issue de cette confrontation qu’abritera le stade Hamlaoui de Constantine à partir de 20h30. Ses choix de joueurs (la titularisation de Hassani et le remplacement de Soudani) très contestés sembleraient parmi les principales raisons qui vont inciter les responsables de la FAF de trancher quant à l’avenir du technicien espagnol à la barre technique des Verts. En prévision de cette rencontre, la sélection nationale sera remaniée avec le retour de Mahrez et la probable incorporation des Ounas, Benguit, Attal, Boudebouda et même Saâdi, pour ne citer que ces derniers, et ce dans le but de donner un nouveau souffle au groupe. Alors, est-ce la dernière pour Lucas Alcaraz avec les Fennecs ? On le saura après le match ou au plus tard dans les prochaines 48 heures, car une réunion sera tenue par les responsables de la FAF, à leur tête le président Kheireddine Zetchi, comme il a tenu à le déclarer à l’issue du match perdu à Lusaka : «Il est hors de question de parler du limogeage d’Alcaraz après cette défaite. On va faire le point après le match de mardi et on tranchera quant à son avenir avec les Verts». Donc, il n’est pas à écarter de voir le sélectionneur national se faire éjecter de son poste après le match de ce soir. Ultime séance hier à 18h Les coéquipiers de Brahimi, qui ont déjà effectué une séance à Hamlaoui avant-hier dimanche, se sont entraînés pour la dernière fois hier à 18 heures sur cette même pelouse qui abritera le match de ce soir face aux Zambiens. Le coach national a profité de cette ultime séance, pour apporter les derniers réglages au onze qui affrontera les Chipolopolos.

M. A.