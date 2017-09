Rahmouni augmente la cadence

Par DDK | Il ya 1 heure | 164 lecture(s)

Le club kabyle continue sa préparation en prévision du match contre l’USM Blida, prévu ce samedi après-midi. En effet, après la séance de la reprise effectuée avant-hier soir, les Canaris ont effectué deux autres hier. Le staff technique kabyle a augmenté la charge de travail, en axant les séances d’entraînement sur le volet physique le matin et le volet technico-tactique l’après-midi. Sous pression après le semi-échec concédé face à la JSS lors de la précédente et première journée du championnat, Rahmouni fait de son mieux pour bien préparer le prochain rendez-vous face à l’USMB. En parlant beaucoup à ses capés aux entraînements, le coach en chef tente de les motiver pour prétendre à un bon résultat le week-end prochain. A noter que les Kabyles s’entraîneront encore jusqu’à vendredi avant de rallier la ville des Roses en prévision du match du samedi face au nouveau promu de la ligue 1 Mobilis. Côté effectif, seul le milieu de terrain Nassim Yetou était absent lors de la séance d’entraînement d’hier matin. Cependant, le joueur devait reprendre hier après-midi ou, au plus tard, aujourd’hui.Le coach Rahmouni souhaite avoir tous ses éléments prêts pour affronter l’USMB.

Rendez-vous Sadmi - société Cavano Francisco aujourd’hui

Sur un autre plan, le prétendant à la présidence de la SSPA JSK, Hamid Sadmi, devra rencontrer les représentants de la société italienne Cavano Francisco aujourd’hui. Tout porte à croire que cette société spécialisée dans l’immobilier, l’hôtellerie et le sport est intéressée d’investir à la JSK. En tout cas, Sadmi veut qu’elle devienne actionnaire au club kabyle pour assurer une bonne source de financement au club durant la saison en cours et les prochaines aussi. Reste à savoir maintenant si la venue de la société italienne à la JSK va concrétiser. C’est ce qu’on saura prochainement. À signaler que l’ex-international Hamid Sadmi est le seul jusque-là à afficher son ambition de présider aux destinées de la JSK après la destitution de Hannachi, le 7 août dernier.

Ekedi devait récupérer son visa hier

L’attaquant Steve Ekedi devait récupérer son visa hier après que la direction lui a envoyé une invitation au Portugal, où il réside. En ralliant l’Algérie, Ekedi pourrait être incorporé face à l’USMB. Le joueur a raté le premier match face à la JSS et les dirigeants kabyles font de leur mieux pour qu’il soit présent samedi à Blida, pour aider sa nouvelle équipe lors de cette rencontre.

M. L.