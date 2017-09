Le staff technique met les bouchées doubles

Par DDK | Il ya 58 minutes | 79 lecture(s)

La concentration est de mise chez les joueurs de la JSM Béjaïa qui s’apprêtent à boucler les préparatifs du rendez-vous de vendredi prochain face au CRBAF.

Une ambiance détendue règne aussi aux entraînements et les joueurs s’appliquent convenablement sur leur mission pour être prêts pour le jour J. Cela dit, même le coach en chef, Mounir Zeghdoud, qui a réuni ses joueurs en début de semaine pour les motiver davantage sur l’importance des trois points de la rencontre de ce vendredi, leur a surtout fait savoir que seuls les plus en forme débuteront la partie contre les tortues. Un message qui a été reçu cinq sur cinq par ses poulains, affichant du coup une réelle envie de se surpasser ce vendredi, pour offrir la victoire à leur supporters. Cela dit, il faut dire aussi que la concurrence fait rage au sein du groupe et le dernier test amical (1 - 0) contre la JSD Jijel, a donné forcément des idées au staff technique qui était alors subjugué par le rendement fourni par certains jeunes du cru, à l’exemple de Zamoum et Mebarki, auxquels le driver béjaoui a demandé de continuer à travailler pour prétendre à une place de titulaire à part entière lors des prochaines confrontations de leur équipe : «Vous avez montré que nous pourrions compter sur vous à l’avenir, mais pour y arriver encore, il vous faudra continuer à fournir davantage d’efforts pour pouvoir s’affirmer en tant que tels. L’avenir est devant vous et la chance sera donnée à tous ceux qui la méritent», a notamment lancé Mounir Zeghdoud à l’adresse de ces jeunes qui constituent désormais la relève de demain aux côtés de Betraoui, Ayad, Boughanem et autres Mahmoudi. Par ailleurs, le staff technique béjaoui qui a baissé la cadence de travail dès hier, mardi, compte opérer les derniers réglages à son team pour mettre en place la meilleure stratégie de jeu possible avec l’objectif de prendre les trois points du succès ce vendredi contre le CRBAF. Ceci dit, Hadjidj et Cie qui vont devoir effectuer leur ultime séance de la semaine, demain matin au stade de l’UMA, vont aussitôt élire domicile à l’hôtel Providentia, situé à quelques encablures du stade OPOW, pour une mise au vert de 24 heures avant leur rendez-vous ô combien important face au représentant des Aurès.

B. Ouari