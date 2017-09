Le RCK en ligne de mire

Par DDK | Il ya 58 minutes | 91 lecture(s)

Le joueurs du MOB poursuivent leur préparation pour le prochain match contre le RCK, programmé vendredi prochain au stade du 20 Août 55, à 17 heures. Cette rencontre revêt une grande importance pour les Béjaouis qui doivent bien la négocier pour se racheter après l’échec de la première journée (0 - 0) contre l’ASMO. Biskri aura la totalité des joueurs à sa disposition, excepté Cheklam. Il compte bien opérer certains changements comparativement au premier match, surtout en milieu de terrain où il veut incorporer Kadri d’entrée. Concernant le plan de préparation, les joueurs se sont entraînés hier à 17 heures et reprendront aujourd’hui à la même heure, avant de s’entraîner demain à 9h du matin pour prendre, dans l’après-midi, la route vers Alger. Vers le renforcement du Conseil de gestion Après les turbulences de la semaine dernière suite à la démission de Mustapha Rezki, les choses sont revenues à la normale après sa discussion avec le président du CA/MOB, Amar Boudiab. Pour assurer un meilleur rendement du Conseil de gestion, Mustapha Rezki compte le renforcer par des éléments capables de donner un plus. D’après une source proche du club, les commissions concernées sont celles de l’organisation et des finances.

Z. H.