«On a les moyens pour réaliser un bon résultat»

Par DDK | Il ya 58 minutes | 88 lecture(s)

Approché, le capitaine d’équipe du MOB, Fawzi Rahal, parle dans cet entretien de la préparation du prochain match face au RCK.

La Dépêche de Kabylie : Pouvez-vous nous expliquer les raisons du dernier faux-pas concédé à domicile contre l’ASMO ?

Fawzi Rahal : La raison essentielle de cet échec contre l’ASMO était la fatigue. Nous avons travaillé durement durant la préparation, sans oublier les matchs amicaux durant lesquels nous avons fourni beaucoup d’efforts sans pour autant bien récupérer. Donc, dans l’ensemble, on a réalisé un bon début du match malgré qu’on ait raté au moins 3 buts tout fait. Si au moins on a inscrit un seul, le match aurait pris une autre tournure. Bref, il faut oublier ce match et penser au prochain contre le RCK, où on doit faire le maximum pour se racheter.

En parlant du match de Kouba, comment se déroule la préparation ?

Après les trois jours de repos accordés à l’occasion de la fête de l’Aïd, on a repris le travail dans une bonne ambiance et chaque joueur est conscient de la tâche qui l’attend, surtout avec le discours du coach qui était dans ce sens. Il nous a demandé de se concentrer sur ce match, pour pouvoir décrocher un bon résultat qui fera que du bien pour le groupe, pour la suite du championnat.

Avez-vous les moyens pour revenir avec un bon résultat de Kouba ?

Si on arrive à bien se concentrer tout au long de la partie, on pourra facilement réaliser un bon résultat. Le niveau de toutes les équipes de Ligue 2 se vaut et cette année, nous disposons d’un bon groupe qui renferme des éléments pétris de qualités, entourés par certains joueurs d’expérience.

Un message aux supporters qui attendent beaucoup de vous cette saison…

J’espère que les supporters resteront derrière leur équipe favorite. De notre part, on fera de notre mieux pour leur procurer de la joie lors des prochains matchs et à la fin de saison, en décrochant une place parmi les trois qui accèderont en Ligue 1.

Propos recueillis par Z. H.