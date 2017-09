Le NAHD, le MCA et l’IB Lakhdaria au menu

Par DDK | Il ya 58 minutes | 84 lecture(s)

Le MB Bouira poursuit sa préparation d’intersaison au stade Bourouba Saïd, dirigée par l’entraîneur Rachid Fettache et son assistant Zahir Tabouni. Au programme, un biquotidien appuyé par des joutes amicales entre les joueurs, à la fin de chaque séance. Toutefois, le MBB, qui a déjà disputé trois rencontres amicales, a programmé trois autres, selon son manager Kamel Ould Mohamed, face à de gros calibres, dont le MCA et le NA Hussein Dey. La rencontre face à ce dernier se jouera, selon Ould Mohamed, dimanche ou lundi prochains, puis, deux jours plus tard, les poulains de Rachid Fettache affronteront le Mouloudia d’Alger. Le MBB livrera une troisième rencontre face à l’IB Lakhdaria, qui évolue en DNA. À noter que la date du match sera arrêtée en commun accord entre les dirigeants des deux clubs. Rencontré, l’entraîneur du Mouloudia Fettache dira : «C’est une bonne occasion pour poursuivre notre travail. On fera en sorte de faire tourner tout l’effectif afin de mieux voir et de manière encore plus précise ses prédispositions. Ainsi, on pourra arrêter définitivement le groupe qui entamera le championnat ce 22 septembre».

Ziani et Abid quittent le club

Le buteur du MB Bouira la saison écoulée, Ziani Billel, et la nouvelle recrue Abid étaient absents, avant-hier, lors de la séance d’entraînement. Interrogé sur les raisons de cette absence, un dirigeant du club dira que les deux joueurs ont quitté définitivement le club suite à un mal entendu avec les dirigeants. Ils auraient exigé de toucher la première tranche de leurs indemnités, chose que les dirigeants du MBB n’auraient pas appréciée, compte tenu de l’accord entre les deux parties (joueurs - dirigeants), concernant le versement de la première tranche dès l’entrée d’argent. En conséquence de cela, les deux joueurs ont rejoint leur club d’origine, l’E Sour Ghozlane.

Boualem Hamadache nommé DTS

C’est officiel, l’ex-entraîneur du MC Bouira et du HC Aïn Bessam, Boualem Hamadache a été désigné DTS du MB Bouira. Cadre au niveau de la DJS, Boualem Hamadache sera d’un grand apport non seulement en matière de gestion et de suivi, mais aussi de coaching aux côtés des entraîneurs des seniors, Fettache et Tabouni.

M’hena A.