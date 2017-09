Quand les dirigeants n’attendent que les subventions…

Par DDK | Il ya 57 minutes | 87 lecture(s)

Reprise laborieuse des entraînements pour le MC Bouira qui évolue en régionale II. En effet, le club ne s’est déplacé au stade Bourouba Saïd que durant la journée d’hier, pour entamer une série de trois jours de supervisions et de recrutement de nouveaux joueurs, en présence de l’entraîneur Ali Tellal et du président de CSA Omar Allache. Ce dernier, visiblement sceptique, dira tout de go : «On cherche coûte que coûte à détruire le club», sans citer de qui il s’agit. La saison écoulée, poursuit notre interlocuteur, «l’APC nous a octroyé que la somme d’un million de dinars. On a terminé la saison difficilement, on a sauvé l’équipe de la rétrogradation in extremis». Cette saison, dira-t-il, «je crains qu’elle sera pire que la précédente. On attend toujours la subvention de l’APC de Bouira dans le cadre du BS, afin de commencer à bouger, notamment dans l’achat du matériel et d’équipements sportifs pour les joueurs». Et de poursuivre : «Nous n’avons, à ce jour, pas réussi à récolter l’argent pour payer les frais d’engagement. On attend toujours le coup de pouce de l’APW de Bouira pour les prendre en charge». De son côté, l’entraîneur Ali Tellal dira : «On est très en retard dans notre préparation. Ce n’est qu’aujourd’hui (avant-hier lundi Ndlr) que nous avons débuté l’opération de supervision des joueurs, on aura besoin d’au moins 10 à 15 nouveaux éléments pour remplacer ceux qui ont quitté le club à cause justement de la situation financière». La priorité, poursuit-il, «sera accordée aux joueurs du cru, notamment les juniors du club. On choisira durant ces trois jours quelques nouveaux éléments selon les compartiments dont on aura besoin. Une fois la liste ficelée, le début des entraînements aura lieu à partir de samedi prochain». Concernant le lieu choisi pour effectuer la préparation, Tellal dira : «Nous n’avons pas le choix, ce sera ici, au stade Bourouba Saïd, mais s’il y aura une entrée d’argent ou une souplesse des autorités et de la DJS, on effectuera une préparation d’au moins une semaine au niveau du stade OPOW Rabah Bitat». S’agissant de l’objectif de l’équipe pour la prochaine saison, Tellal se dit «sceptique» : «Il faut être raisonnable. La situation financière prévalent au sein de l’équipe ne nous permet pas de voir plus loin. On sait pertinemment que la saison ne sera pas de tout repos, mais on essayera de travailler et faire en sorte de jouer pour le maintien, tout en souhaitant une meilleure santé financière pour l’équipe». Il va sans dire que c’est une saison difficile qui se profile à l’horizon pour le MC Bouira, surtout qu’au lieu de se mettre à assumer pleinement leur rôle de responsables, notamment en allant dénicher d’éventuels sponsors ou partenaires, les dirigeants actuels, à se fier à leurs déclarations, se contentent d’attendre les subventions de la mairie ou de l’APW.

M’hena A