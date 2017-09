53 clubs déjà engagés

Par DDK | Il ya 58 minutes | 85 lecture(s)

La Ligue de Football de la wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré jusqu'à hier l’engagement de cinquante trois (53) clubs, tous paliers confondus, et ce au titre de la saison sportive 2017/2018. Un nombre qui pourrait connaître une sensible hausse, sachant qu’il reste encore une dizaine de jours avant la clôture de cette opération. Dans cette optique, et selon des échos qui nous sont parvenus, le nombre de formations appelées à animer cette saison le championnat de wilaya dépasserait largement la soixantaine, sans compter les écoles engagées en benjamins, dont le nombre avoisinerait plus d’une cinquantaine d’associations. Un chiffre qui constituera, sans nul doute, un nouveau record dans les annales de la Ligue de football de Tizi-Ouzou. Pour rappel, la LFWTO occupait, la saison dernière, la deuxième place à l’échelle nationale en matière du nombre de clubs et la première loge en nombre de licenciés. La vulgarisation de la discipline, le bon déroulement des compétitions, la réalisation d’un grand nombre de stades en pelouse synthétique, la prise en charge des frais d’engagements par l’APW ou la DJS ne sont pas étrangers à cet essor considérable que connait, d’année en année, la pratique footballistique au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. Une activité des plus prisées par la force juvénile de la région, tout simplement passionnée par la pratique footballistique.

Baptême du feu pour huit formations

Parmi les clubs engagés jusqu'à hier, l’on notera la présence de huit nouveaux clubs appelés à faire leur baptême de feu en championnat. Il s’agit de la JS Ait Anane (JSA), JS Mechtras (JSM), JS Djurdjura (JSD), FC Betrouna (FCB), O Timizart Loghbar (OTL), AS Ait Bouadou (ASAB), CS Djebla Ouaguenoun (CSDO), OC Irdjen (OCI). Selon des indiscrétions, d’autres formations seraient sur le point de déposer leur dossier d’engagement, à l’image d’Ait Touddert et Boumheni, pour ne citer que celles-ci. C’est la première fois que la Ligue de Tizi-Ouzou enregistre un nombre aussi important de nouvelles formations. Par ailleurs, la répartition des groupes de la division pré-honneur et jeunes catégories a été fixée pour le 10 septembre. Aussi, le tirage au sort des calendriers, toutes catégories confondues, aura lieu le 16 du même mois. Pour rappel, le lancement de la compétition officielle est fixé pour le 23 septembre prochain avec le premier tour, éliminatoire wilaya de la coupe d’Algérie. Quant au coup d’envoi du championnat, il est prévu les 6 et 7 octobre prochains.

S. K.