C’est enfin la reprise !

Après un retard considérable, les joueurs de la JS Akbou ont repris, dimanche dernier, le chemin des entraînements au stade de l’OPOD.

C’est sous la conduite de l’entraîneur Azzedine Irid et son adjoint Abdenour Harzouz, dit «Zorro» reconduits à la barre technique, que s’est faite la reprise. Ainsi, l’effectif de la formation d’Akbou, composé d’un amalgame de joueurs anciens et nouveaux s’était donc retrouvé sous les feux de la rampe sur le terrain. Pour la séance d’entraînement de dimanche dernier, il y avait du beau monde sur le terrain, avec la présence de nombreux nouveaux joueurs susceptibles de porter les couleurs jaune et bleu cette saison. Le staff technique s’est contenté d’une séance légère d’une heure, avant que les choses sérieuses commencent avec la mise en place d’un programme qui consiste en une séance quotidiennement pour cette 1re semaine avant d’augmenter la charge dès la semaine prochaine pour entamer ensuite la phase de préparation en biquotidien intensive en accélérant la cadence et entamer la phase précompétitive avec des matches amicaux.Pour rappel, la JSA avait connu une intersaison de turbulences, ce à cause notamment du terrain puisque le stade de l’OPOD est fermé pour la pose d’une novelle pelouse en plus de cela la direction du stade du stade avait exigé à la JSA de payé les dtttes qui s’élèvent à 100 millions pour permettre à la JSA de s’entrainer en plus du manque de moyens financiers .ce qui a donc empêché la formation locale d’entamer sa phase de préparation . Cependant, suite à l’intervention de la DJS, il y a eu un dénouement heureux de la situation, après que les deux parties aient trouvé un consensus. D’ailleurs le club n'arrivera même pas à payer les frais d'engagement et le président Hocine Hadad et ses proches collaborateurs puiseront de leur poches pour engager le club. Côté effectif, pour cette première séance , on a constaté la présence de la totalité de l’effectif maintenu, notamment les joueurs de la saison dernière, tels que Hamimi Karim , Hamani Nabil Nait Slimane Samy , Bacha Loucif , Agroud Farid , , Beladjet Matouk , Akouche Yacine , Bouchouchene Laaziz, , Ourtila,ne Azouaoua, Hidja Tarik , Amri Ouassine , Ahmed Hocine dit « Midou », Adjaoud Yamine , Zebiri Massi , Oureb Sofiane .cette première séance, consacrée beaucoup plus à une remise en condition physique de l’effectif. Cette reprise a été également marquée par la présence de tous les dirigeants de la JSA à sa tete le président Hocine Hadad et tout les membres de son bureau , ce qui prouve la réelle volonté des dirigeants des olympiens d’Akbou de suivre de prêt leur formation et d’être à l’écoute des doléances éventuelles aussi bien des joueurs que du staff technique, même les supporters du club qui attendaient impérativement cette reprise, étaient pas du reste, puisqu’ils s‘étaient déplacés nombreux à l’OPOD, pour voir les nouveaux joueurs .C’est dans une ambiance empreinte de confiance que s’est déroulée cette reprise. Ainsi les choses sérieuses ont bien commencé à la JSA appelé à jouer les premiers rôles. « la reprise s’est bien déroulé dans de bonne conditions, le travail sérieux va commencer après demain ou tout le monde sera présent à déclaré le président du club Hocine Hadad . Pour ce premier regroupement la majorité des joueurs étaient présents. Le président ne vise pas trop haut pour le moment mais il reste confiant quand même. « Le groupe relèvera le défi même avec ce retard dans la préparation ». Pour cette saison Hocine Hadad veut garder la tête sur les épaules surtout que le club a rencontré durant cet inter saison beaucoup de problèmes notamment financier et infrastructurel qui ne sont pas encore résolu. Cinq juniors promus Ceux qui assistent à cette première séance d'entraînement de la formation d’, ont sans doute remarqué la présence de cinq joueurs issus de la catégorie juniors. En effet, les jumeaux Bouzidi yacine et Yamine, Igui Idir, Mehoueche Amine et Bentizi Bachir sont promus en equipe fanion. ils se donneront à fond aux entraînements, tout en espérant convaincre l'entraîneur Irid qui, connu pour avoir lancé plusieurs jeunes joueurs en équipe senior, pourrait faire appel à eux à tout moment de la compétition. Huit nouvelles recrues Côté recrutement, la JSA a assuré jusque-là les services de huit joueurs : Bacha et Hidja Hamani qui font leur comme back, Ouarab Sofiane, Agroud, Zioual et Ifticene (ORBA), Khetal (ES Azeffeoun) et Chardad Mohand Lamine (JSD). Stage bloqué à Collo Le président du club Hocine Hadad, en concertation avec le staff technique, vient de programmer un stage bloqué de dix jours à Collo, avec pour objectif, de faire une bonne préparation d’avant saison, dans la mesure où les dirigeants ne ménagent pas leurs efforts, pour mettre dans de très bonnes dispositions la composante de la JSA. Les coéquipiers de Bouchouchene y seront soumis à un travail intense pour recharger leurs batteries. Les Akboutiens vont travailler très dur durant les 10 jours de ce regroupement et seront soumis à un rythme de travail élevé. Le staff technique a établi un programme de nature à permettre au groupe de combler le retard et d’être prêt pour la reprise .Durant ce stage bloqué, la troupe à l’entraîneur Irid et son adjoint aura à disputer quelques rencontres amicales face à des équipes à déterminer, afin de faire tourner l’effectif et espérer, dans le même temps, avoir une idée sur l’équipe type.

