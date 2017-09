«On exploitera les problèmes de l’USMB»

Par DDK | Il ya 58 minutes | 100 lecture(s)

Pour l’arrière gauche de la JSK, Houari Ferhani, son équipe doit se racheter à Blida, après son semi-échec concédé at home face à la JSS.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule la préparation du match face à l’USMB ?

Houari Ferhani : Dans la sérénité, en se donnant à fond aux entraînements. C’est un rendez-vous très important pour nous et on le prépare convenablement. On jouera avec la ferme intention de réussir un bon résultat pour se racheter après la dernière contre performance face à la JSS.

Donc, le semi-échec concédé face à la JSS est à oublier ?

Il ne sert à rien de revenir en arrière. On a commis des erreurs lors de cette rencontre et on travaille pour les corriger. Nous sommes concentrés sur le match face à l’USMB et notre objectif est de bien le négocier.

Comment se présente pour vous ce match face à l’USMB ?

C’est un match difficile et important. Notre adversaire vit des problèmes après sa première défaite et on veut exploiter sa situation pour réussir un bon résultat. On se donnera à fond et notre seul objectif est de glaner le gain du match et se racheter après notre faux pas face à la JSS.

L’attaque reste le maillon faible de la JSK. Qu’avez-vous à dire sur ce point ?

On a joué le match face à la JSS sans avant-centre. Cependant, les attaquants Benaldjia et Djabout ont fait ce qu’il fallait faire et on les remercie pour leurs grands efforts.

Votre avant-centre Ekedi n’est pas encore là. Pensez-vous qu’il pourra résoudre le problème de l’attaque ? Personnellement, je ne l’ai pas vu lors de la période de préparation, toutefois on m’a dit beaucoup du bien sur lui. Inchallah, il apportera un plus à l’équipe et l’attaque se comportera mieux lors des prochains rendez-vous.

Un mot à vos supporters qui sont en colère après le faux pas face à la JSS…

C’est leur droit d’être en colère car leur club a raté sa sortie à domicile. On leur demande pardon et on les remercie d’avoir venus au stade en masse. Je leur promets qu’on va tout faire pour réaliser de bons résultats lors des prochaines rencontres pour les satisfaire.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi