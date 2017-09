Un seul mot d’ordre : la victoire

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Le stade de l’UMA abritera, demain, vendredi, une rencontre intéressante à suivre entre la JSMB, avide de son premier succès de la saison devant son public, et la CRB Ain Fakroun en quête de rachat, après son dernier match nul at home contre le RCK (1 - 1). Les débats s’annoncent d’ores et déjà serrés entre deux vieilles connaissances de la Ligue 2, même si les locaux partent avec les faveurs des pronostics du fait qu’ils évolueront chez eux et devant leurs supporters. Ces derniers qui promettent d’envahir les gradins du stade de l’UMA pour soutenir leurs protégés, auront l’occasion de découvrir leur équipe new look de plus près. Cela étant dit, les camarades de Benchaira qui ont le vent en poupe après le nul flatteur (3 - 3) ramené de Relizane, auront à cœur de confirmer leur bon départ en championnat et surtout leurs réelles intentions de se battre pour le challenge de l’accession. En tout cas, ils n’en auront pas beaucoup le choix s’ils veulent aspirer à une place sur le podium au finish. Pour cela, il faudra bien faire le plein de points chez soi et en grignoter le maximum en dehors de ses bases. Le coach en chef béjaoui, Mounir Zeghdoud, qui n’a eu de cesse de motiver ses poulains sur la nécessité de prendre les trois points de la victoire, demain, contre le CRBAF, a aussi fait de son mieux pour assurer une meilleure préparation de ce rendez-vous pour son équipe. «Pour jouer sur le registre de l’accession, il faut absolument réaliser un sans-faute à la maison. C’est ce qu’on devra faire dès ce vendredi en visant notre première victoire de la saison. On a beaucoup travaillé ces derniers jours et mes joueurs affichent une grande envie de bien faire contre le CRBAF. Un adversaire qu’on devra prendre au sérieux pour éviter toute mauvaise surprise sur notre terrain», déclarera Zeghdoud.

L’AGE renvoyée au 17 septembre Encore un report, dirions-nous.

Mais cette fois-ci à cause du quorum qui n’a pas été atteint, comme a tenu à le signifier le représentant de la DJS de Béjaïa aux 44 membres de l’AG présents, avant-hier, au salon d’honneur du stade de l’UMA. Ces derniers, et après d’intenses palabres sur le choix de la date pour la tenue de l’AGE du CSA pour l’élection du successeur de Zahir Guellati, se sont finalement entendus sur celle du dimanche 17 septembre pour élire l’un des deux candidats en lice, à savoir Amine Kheyari et Belkacem Houassi, pour le poste de président du CSA.

B. O.