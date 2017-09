«On est prêts pour le match du RCK»

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Afin d’avoir une idée précise sur la préparation du MOB pour le match du RCK, nous avons accosté le coach Biskri Mustapha qui a répondu à nos questions.

On a travaillé pendant ces deux semaines de manière très efficace et les joueurs étaient très réceptifs sur le terrain. Donc, je peux avancer qu’on est prêts pour le match contre RCK. Cette rencontre est un match de rachat pour nous.

Peut-on s’attendre à un changement dans le groupe qui jouera demain ?

Les changements sont les conséquences directes de la concurrence loyale qu’on veut instaurer dans le groupe. Il est clair que je n’alignerai que les plus en forme. J’ai remarqué certaines lacunes lors du premier match qu’on va corriger et améliorer pour le match de demain, afin d’éviter de tomber dans le même piège. Les joueurs ont travaillé durement tout au long de cette préparation, et j’ai senti une certaine volonté de se racheter et réaliser un bon match. J’espère qu’ils seront présents sur le terrain et que les automatismes se déclencheront.

Un message aux supporters ?

Je pense qu’on ne peut pas juger le groupe en un seul match, même si je comprends leur mécontentement. On est en train de travailler pour améliorer et corriger les lacunes et j’espère qu’on sera à la hauteur demain, et revenir avec un bon résultat. Je veux assurer la famille mobiste que le groupe est sur une courbe ascendante et que le rendement ne sera que meilleur lors des prochains matchs.

Propos recueillis par Z. H.