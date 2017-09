Quelle réaction pour les Béjaouis ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

Les joueurs du MOB affronteront demain à 17 heures, au stade du 20 Août 55 d’Alger, le RC Kouba.

C’est un match comptant pour la seconde journée du championnat national de Ligue 2 Mobilis. Cette confrontation intervient après deux semaines du semi-échec concédé à domicile devant la formation oranaise de l’ASMO (0 - 0). Le match de demain revêt, donc, une grande importance pour les Béjaouis, qui veulent coûte que coûte se racheter après le dernier faux-pas, pour redonner de l’espoir aux supporters qui espéraient un bien meilleur départ en championnat, notamment après les belles performances cumulées lors des matchs amicaux. De son côté, le coach du MOB, Mustapha Biskri, compte opérer certains changements dans l’effectif qui affrontera le RCK, surtout au milieu de terrain, où il intègrera le jeune Kadri d’entrée, pour animer un peu le volet offensif. Aussi, la titularisation de Soltane sur le couloir droit est pressentie. En tout cas, le coach aura l’embarras du choix pour désigner le onze rentrant après le rétablissement de certains blessés, à l’image de Cheklam, Benali et Belkacemi, dont l’échographie n’a rien révélé de grave. À noter, par ailleurs, que les dirigeants du MOB, a leur tête Amar Boudiab et Mustapha Rezki, ont rendu visite, avant-hier, aux joueurs lors de l’entraînement pour les inciter à fournir plus d’efforts lors du match de demain, afin de réaliser un bon résultat. Une manière aussi de les assurer du soutien de toute la direction pour qu’ils ne concentrent que sur le terrain, en oubliant les turbulences qu’à vécues le club dernièrement. Signalons, enfin, que la délégation du MOB se déplacera ce matin à Alger pour élire domicile dans un hôtel algérois. Elle organisera, dès son arrivée, une séance de décrassage sur place.

Z. H.