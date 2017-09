Un dernier test aujourd’hui avant le RC Boumerdès

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Les Unionistes de Oued Amizour disputeront, cet après-midi, sur la pelouse du stade colonel Amirouche de Jijel, une joute amicale contre la JS Village Moussa qui évolue en DNA, groupe Est, dans un dernier test amical avant le déplacement à Boumerdès pour le compte de la première journée, samedi prochain. Cette empoignade de préparation permettra au coach de préparer le plan d’attaque et l’équipe qui affrontera le RC Boumerdès. Pour rappel, les hommes d’Omar Oumbiche ont disputé six joutes amicales depuis la reprise, le 20 juillet dernier, sous la houlette de l’entraîneur Ahmed Aïder. Les camarades de Bakli ont croisé le fer avec le MOB (1 - 4), le RC Arbâa (1 - 2), le Paradou AC (1 - 4), l’USM Blida (1 - 1), EM Koléa (1 - 2) et jeudi dernier face au MOB (1 - 1).

Samy. H