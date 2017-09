QUI POUR PRÉSIDER le Conseil de surveillance ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

L’AG des actionnaires de la SSPA - JSK se tiendra cet après-midi à 14 heures au siège du club, pour désigner un conseil de surveillance et un directoire, qui gérera les affaires du club.

Après la destitution du président Hannachi le 7 août dernier par les actionnaires de la SSPA JSK, le club s’est trouvé sans président depuis. Cependant, les affaires du club sont gérés, du moins jusqu’à aujourd’hui, par le président intérimaire Malik Azlef et les deux membres du CSA Hanine Meftah et Zeghdoud. Lors de la réunion d’aujourd’hui, un président sera normalement désigné par les actionnaires et les membres du conseil d’administration pour présider le directoire. L’ex-international Hamid Sadmi a déposé sa candidature pour postuler à présider le Conseil de surveillance et sera, donc, normalement présent à l’AG d’aujourd’hui. Ayant reçu des garanties du groupe italien de Francisco Cavallo d’investir à la JSK, Sadmi tentera de convaincre les membres du conseil d’administration et les actionnaires de son projet. Cependant, reste à savoir si les actionnaires accepteront que Sadmi soit président du directoire. Il semblerait également qu’il y aurait un deuxième prétendant qui répondrait au nom de Cherif Mellal (un investisseur algérien établi en Allemagne) qui a aussi postulé. Aussi, il est fort probable de voir le président intérimaire Malik Azlef postuler pour se faire lui aussi désigner président du directoire. En effet, et bien que l’ex-bras droit du président Hannachi ait déclaré que la présidence ne l’intéresse pas, le voir se retrouver à la tête de ce directoire ne serait pas une surprise. D’ailleurs, il a déclaré, précédemment, que si la nécessité le dictait il ne se dérobera pas et se dit prêt à prendre de manière officielle les commandes du club. En résumé, en plus des prétendants Sadmi, Mellal, Azlef est pressenti comme le successeur le mieux placé à Hannachi. Reste à savoir quelle tournure prendra l’assemblée générale.

Les représentants du CSA excluent l’ouverture du capital

Sur un autre plan et contrairement à ce que certains pensent, de l’avis du représentant du CSA, Zeghdoud, «l’ouverture du capital ne sera pas à l’ordre du jour de la réunion d’aujourd’hui». En effet, «l’ouverture du capital réclame toute une procédure réglementaire à respecter. Et la réunion d’aujourd’hui sera axerée, uniquement, sur l’installation d’un Conseil de surveillance et un directoire». C’est du moins ce qu’a affirmé le membre du CSC Zeghdoud, joint au téléphone hier en début d’après midi : «L’ouverture du capital ne sera pas à l’ordre du jour, cela nécessite toute une procédure réglementaire et prendra beaucoup de temps. Cette question sera discutée prochainement», a fait savoir Zeghdoud. Ainsi, celui ou ceux qui souhaitent intégrer le conseil d’administration de la JSK doivent attendre l’ouverture du capital. Cependant, ce sont les membres du directoire qui géreront les affaires du club et le président de ce directoire devrait être connu dès cet après-midi au bout de l’AG.

M. L.