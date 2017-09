L’opération engagement clôturée le 15 septembre

Par DDK | Il ya 48 minutes | 81 lecture(s)

Une semaine après la fin de l’opération de dépôt des dossiers d’engagement et d’enregistrement des licences, soit le 31 août dernier, l’on ne se bouscule toujours pas au portillon du bureau de la Ligue de football de la wilaya (LFW) de Bouira. En effet, hormis quelques clubs, beaucoup semblent préférer jouer les prolongations et attendre le dernier jour pour se rapprocher du bureau de la Ligue, regrette son président, Nouredine Bakiri. Désormais, les clubs récalcitrants, qui se rapprocheront de la Ligue entre le 1er au 15 septembre, doivent s’acquitter d’une amende de 10 000 DA pour les dossiers d’engagement et de 500 000 DA pour les licences. Ils doivent, aussi, justifier la purification des antécédents d’amendes, comme le prévoit les dispositions réglementaires du championnat de football amateur saison 2017/2018. «Au-delà du 15 septembre, aucun dossier ne sera accepté», précise un communiqué du bureau de la Ligue. Cela dit, le nombre exact des clubs engagés dans les deux divisions reste méconnu. La Ligue préfère attendre la fin de l’opération pour communiquer le nombre exact des clubs engagés pour la saison 2017/ 2018. Concernant les frais d’engagement arrêtés à 400 000 DA, le même bureau, présidé par Nouredine Bakiri, avait signifié à l’ensemble des clubs de déposer, d’abord, les dossiers administratifs, sans se soucier des frais d’engagement qui devront être pris en charge par les services de la wilaya de Bouira, comme elle a l’habitude de le faire lors des précédentes saisons. Par ailleurs, l’opération d’audit des stades est prévue au courant de ce mois. À l’exception de quelques clubs toujours sans stade, la majorité dispose de sa propre arène de football, dotée, de surcroît, de tartan synthétique. Il y a lieu de rappeler que si certains clubs ont déjà entamé leur préparation d’intersaison, à l’instar du vice-champion de wilaya, l’OC Adjiba, les autres ont juste le temps de peaufiner leur préparation en prévision du championnat honneur et pré-honneur, qui débutera le 6 octobre prochain.

M’hena A.