Cet après-midi à Bouira

Par DDK | Il ya 48 minutes | 66 lecture(s)

Poursuivant sa préparation d’intersaison, le MB Bouira affrontera, cet après-midi à partir de 17 heures, l’IB Lakhdaria, pensionnaire de la DNA, dans une rencontre amicale au stade Bourouba Saïd de Bouira. Cette joute est la quatrième que livreront les protégés de l’entraîneur Rachid Fettache depuis l’entame de la préparation d’intersaison. Lors des trois précédentes rencontres, le MBB a concédé deux matchs nuls face à, respectivement, la JS Jijel et l’US Oued Souf, et une victoire face au CRB Aïn Oussara. Comme lors des précédentes rencontres, l’entraîneur Fettache fera en sorte de faire tourner l’ensemble de ses éléments et travailler davantage les volets technique et tactique, ainsi que la cohésion entre les joueurs, pour donner plus de chance aux nouveaux arrivés, à l’instar des Mérabtène, Saâdaoui… De nouveaux éléments qui doivent bien montrer leurs prédispositions pour s’imposer dans l’effectif entrant. La concurrence sera, donc, rude, surtout face aux joueurs ayant directement contribué à l’accession du club en division inter-régions, à l’exemple des Messif Khaled, Hamitouche Amine, Allouache Omar, Saïdoun Amine et autres. Cet après-midi, le MBB affrontera, donc, une équipe de l’IB Lakhdaria drivée par Dob Mounir, qui vise aussi à sélectionner les joueurs les plus aptes à bien débuter le championnat. A noter que l’IBL sera présente avec l’ex-transfuge du MB Bouira, Chedani Wassim.

M. A.