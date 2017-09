Stages pour les arbitres de wilaya

Par DDK | Il ya 48 minutes | 56 lecture(s)

La Ligue de football de Tizi-Ouzou a organisé un stage d’arbitres wilaya au niveau de l’auberge de Tizi-Rached du 18 au 23 août dernier. La formation a été encadrée par une équipe emmenée par l’ancien arbitre international Ould El Hadj Hocine. Ainsi, des cours théoriques et pratiques, portant notamment sur les lois du jeu, les règlements généraux, le travail administratif de l’arbitre et le travail de groupe, ont été dispensés aux 42 stagiaires pendant six jours. Le tout a été ponctué par un examen final. Une épreuve que les 42 stagiaires ont subie avec succès. Par ailleurs, en prévision de la saison sportive 2017/2018, la ligue a organisé trois séminaires de remise à niveau, un à Tizi-Rached et deux à Tigzirt, au profit des arbitres wilaya, régionaux et de l’élite issus de la Ligue de Tizi-Ouzou. Ils étaient plus de 150 à avoir répondu à l’appel de la commission de formation, pour prendre part à ces séminaires de deux journées et demi chacun. Ces derniers avaient pour objectif la formation continue, le renforcement des connaissances acquises, le rappel des règlements généraux et dispositions particulières, les amendements aux lois du jeu IFAB 2017, le rappel des lois importantes, le débat général et des exercices pratiques sur le terrain. En somme, un rappel concernant les différentes évolutions techniques et les amendements intervenus dans les lois du jeu. A l’issue de chaque séminaire, des recommandations et des orientations ont été données par l’équipe d’encadrement et les responsables de la Ligue. Tour à tour, les différents intervenants ont pris la parole pour féliciter les arbitres pour «le travail qu’ils ont effectué, leur disponibilité et discipline», en leur donnant des consignes administratives et techniques avant de leur rappeler les grandes valeurs de l’arbitrage basées, notamment, sur le respect, l’équité, les relations humaines, la gestion du stress, la confiance en soi et la prise d’initiatives. A signaler, enfin, que le test physique est prévu pour aujourd’hui samedi au stade du 1er Novembre à partir de 8h30. Cette épreuve concernera plus de 120 arbitres.

S Klari.