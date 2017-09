Le second half des Unionistes

Par DDK | Il ya 47 minutes | 57 lecture(s)

Dans l’optique de se mettre au diapason de la nouvelle saison qui s’annonce très ardue, l’USOA, qui ambitionne de jouer les premiers rôles, poursuit sa préparation, en multipliant les joutes d’application.

L’équipe reste, toutefois, sur quatre défaites, face respectivement aux MOB, RCA, EMK, et au PAC, ainsi que sur un match nul face au MOB. Avant-hier, en remplacement du match amical qui devait avoir lieu face à la JS Village Moussa, l’USOA a affronté la JS Tichy, pensionnaire de la Régionale 1, au stade Larbi Touati. Le club phare de la vallée de la Soummam a réussi à remporter sa première victoire contre les littoraux, dans une rencontre disputée dans son ensemble avec un bon rythme, malgré son caractère amical. Certes, ce n’était qu’une joute amicale, mais la victoire est importante pour l’USOA sur le plan psychologique. À seulement quelques jours du début du championnat, les Unionistes ont montré de belles dispositions, même s’il reste encore certains automatismes à travailler, pour que la machine soit bien huilée. Au volet satisfactions, et au vu de leurs excellentes prestations, il ne fait pas de doute que certains joueurs ont quasiment gagné leurs galons de titulaires pour le 1er match de la saison, prévu le 16 septembre en déplacement contre le rescapé de la saison écoulé, le RC Boumerdès. En revanche, d’autres joueurs ont affiché un rendement bien en deçà des attentes. Pour revenir au match, et après une première mi-temps ponctuée par un score vierge, les Rouge et Noir d’Amizour ont ouvert la marque à la 48’, soit à peine trois minutes après le début de la seconde période, par l’entremise de Djaâfri sur penalty. Les littoraux réussirent à niveler la marque à la 60’ avant que l’USOA ne reprenne l’avantage cinq minutes après grâce à Alali. À la 70’ de jeu, Bassaci porta l’estocade à 3 à 1. Cette rencontre a permis à l’entraîneur d’évaluer les capacités de ses poulains à quelques jours seulement du début du championnat: «Dans l’ensemble, je pense qu’il y a eu une grande amélioration dans notre jeu. Maintenant, il faut entamer le championnat de fort belle manière et engranger le maximum de points en début de saison», dira l’entraîneur adjoint Mourad Bounif. Tout comme ce dernier, l’attaquant Yacine Fadli estime que son équipe est en nette progression, mais avoue, toutefois, que du travail sur le plan cohésion reste à faire: «Une grande amélioration dans le rendement est constatable. Nous avons démontré des choses intéressantes lors des dernières rencontres amicales. Ce qui est de bon augure à quelques jours seulement du début du championnat. Sur le plan physique, nous sommes prêts pour la compétition. Toutefois, je pense qu’il reste encore du travail à faire sur le volet cohésion. Ce qui est tout à fait normal, vu que l’effectif a connu beaucoup de changements cet été avec l’arrivée de plusieurs nouveaux éléments. Il faut donc plus de temps au groupe pour qu’il atteigne son meilleur niveau». A noter, enfin, qu’après cette rencontre, les coéquipiers de Kheraz devaient bénéficier de deux jours de repos et reprendre du service, demain matin, au stade Larbi Touati.

Samy H.