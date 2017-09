Trop beau pour être vrai !

Par DDK | Il ya 48 minutes | 74 lecture(s)

Additivement à sa domiciliation de trois clubs professionnels de la Ligue 1 et plusieurs autres clubs des divisions inférieures, le stade Omar Hamadi est sur le point d’accueillir les derbys algérois pour cette saison de 2017/2018. Quand le petit stade Omar Hamadi de Bologhine, en plein cœur de Bab El Oued, devient le seul refuge des Algérois c’est qu’il est impérativement nécessaire de suspendre notre championnat professionnel de football. En effet, au même moment que nous étions en train de vivre le chef-d’œuvre spirituel portant les plus beaux terrains de football implantés dans les régions de Baraki, Souidania, Sétif, Tizi-Ouzou et Constantine, les responsables du complexe sportif Mohamed Boudiaf ont eu cette maudite idée de nous interrompre en plein rêve, durant lequel nous avons prévu l’organisation d’une coupe d’Afrique et d’autres événements sportifs planétaires, mais malheureusement, par une simple décision relative à la fermeture du stade olympique du 5 Juillet, la logique a fini par surgir et imposé sa réalité amère sur la véritable situation de notre malheureux football, dont le fonctionnement de nos clubs les plus réputés, qui demeurent à nos jours SDF, sans pouvoir cependant trouver la solution pour non seulement accueillir leurs adversaires, mais aussi en sacrifiant avec le concours de la Ligue professionnelle de football leurs propres supporters, sous l’effet de la fameuse formule de huis clos qui est très sollicitée ces dernières années dès qu’il s’agit de rencontres derbies. Et pourtant, naïfs et très optimistes, nous avons trop longtemps applaudi les propos de l’ex-président de la FAF quant il faisait allusion aux installations footballistiques du centre de Sidi Moussa, le nouveau siège de la FAF, convention avec l’hôpital qatari «Sbitar», le projet d’hôtel de 4 étoiles… Sans prévoir à une seule seconde l’impasse face auquel nous nous retrouvons aujourd’hui. À cet effet, on se demande sincèrement, comment nous allons pouvoir clôturer cette saison fichue d’avance ?

Abderrezak. B