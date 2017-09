«Je remercie tout le monde»

Par DDK | Il ya 48 minutes | 58 lecture(s)

Le désormais nouveau président kabyle Hamid Sadmi a animé un point de presse juste après son élection à la tête de la JSK. D’emblée, le successeur de Hannachi a remercié toutes les personnes qui lui ont fait confiance : «Je remercie le CSA, Malik Azlef et tous les autres actionnaires qui m’ont fait confiance. Je suis fier et je ferai tout pour apporter un plus. C’est une nouvelle page qui s’ouvre et on doit mettre la main dans la main pour que la JSK revienne comme il y a quelques années», a déclaré Sadmi.

«Je suis un rassembleur»

Élu président de la JSK par les actionnaires, Sadmi compte tout faire pour rassembler toutes les bonnes volontés. Une nouvelle fois, l’ex-international kabyle a réaffirmé que l’un de ses principaux objectifs est de rassembler la grande famille de la JSK : «Comme je l’ai déjà déclaré, je suis un rassembleur. Je suis là pour rassembler toute la famille de la JSK. Chaque personne capable d’apporter un plus à l’équipe est la bienvenue. Le club a besoin de tout le monde pour retrouver son lustre d’antan», a ajouté le successeur de Hannachi.

«Il faut être fidèle aux supporters»

Le nouveau premier responsable du club kabyle compte sur le soutien des supporters. «Il faut être fidèle aux supporters pour que le club fonctionne dans de très bonnes conditions. Nous aurons besoin d’eux à chaque moment», a ajouté Sadmi.

«J’ai besoin du soutien de tous pour réussir le projet»

À la fin de sa conférence de presse, Sadmi a affirmé qu’il a besoin du soutien de tout le monde pour réussir son projet : «Mon élection n’est que la première étape. J’ai besoin du soutien de tout le monde pour réussir mon projet», a conclu Sadmi son intervention.

