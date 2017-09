Un bon résultat pour soigner le moral

Par DDK | Il ya 48 minutes | 43 lecture(s)

L’USMB recevra la JSK aujourd’hui à 17h au stade Brakni de Blida, pour le compte de la seconde journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Le moins que l’on puisse dire c’est que le faux pas est interdit pour les Kabyles qui ont perdu deux précieux points face à la JSS lors de la précédente journée au stade du 1er Novembre. C’est ce que sait très bien le coach Mourad Rahmouni qui mise sur un bon résultat aujourd’hui : «Le match face à l’USMB est très important et on le jouera avec la ferme intention de réussir un résultat positif. C’est un match difficile face à une bonne équipe de l’USMB, toutefois on cherchera un bon résultat pour se racheter après notre faux pas concédé lors de la précédente journée», a déclaré Rahmouni à propos du match d’aujourd’hui. Côté effectif, la JSK jouera sans son attaquant Ekedi. Cependant, le staff technique kabyle attend une belle réaction des autres joueurs pour réussir un bon résultat et se remettre en confiance en prévision des prochains rendez-vous.

L’équipe a rallié Blida hier

Les Jaune et Vert ont rallié la ville des roses hier après-midi, en prévision du match d’aujourd’hui face à l’USMB. Le staff technique kabyle a tout fait pour assurer une bonne concentration à ses joueurs en prévision de cette confrontation. Son seul objectif est que l’équipe réussisse une belle opération face au nouveau promu de la Ligue 1 Mobilis.

M. L.