Le nouveau président de la JSK vous salue bien !

L’ex-international Hamid Sadmi a été élu, avant-hier, président du directoire de la JSK par les actionnaires et les membres du Conseil d’administration, lors de l’AG tenue au siège du club.

Il succéde ainsi à Mohand Cherif Hannachi, destitué le 7 août dernier, après 24 ans passés à la tête du club. En plus des actionnaires, des membres du CSA, cette AG a vu la préséance d’un huissier de justice et d’un commissaire aux comptes, comme le stipule la réglementation. Les présents ont entamé les travaux aux environs de 14 heures, en s’engageant à respecter les engagements pris lors de la destitution de Hannachi. Après une heure de débat, Sadmi fut désigné à la tête du club. D’ailleurs, il a été voté à l’unanimité par les actionnaires présents. À présent, Sadmi travaillera dans le directoire qu’il préside avec les Malik Azlef, Nassim Abdarrahmane et Meftah Hanine. Ayant souvent critiqué la gestion de l’ex-président, Sadmi prétend à apporter un nouveau mode de gestion pour le club. Il promet de faire de son mieux pour que la JSK retrouve son lustre d’antan.

Zeghdoud, Chioukh, Rachid Kana et Rachid Azwaw dans la commission de contrôle

En plus du directoire qui sera présidé par Hamid Sadmi, une commission de contrôle de la gestion a été aussi créée à l’issue de cette assemblée générale. Cette commission est composée de Khelifa Chioukh, Rachid Azwaw, Rachid Kana, Yazid Yarichene, Mellal, Sami Idres et Mohamed Zeghdoud.

