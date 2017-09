«C’est un succès bénéfique pour la suite»

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

La JSM Béjaïa a réalisé, avant-hier, son premier succès de la saison aux dépens du CRB Aïn Fakroun par deux buts à zéro.

C’était grâce à deux réalisations signées sur deux balles arrêtées par Moussi (10, sp) et Benchaira (68’, sp), consécutivement à deux fautes flagrantes sur l’attaquant Drifel dans la surface de réparation adverse. Il faut dire que les Béjaouis n’ont pas eu beaucoup de peine pour remporter ce match face à un CRBAF venu pour limiter les dégâts, tant ses joueurs n’ont rien fait pour inquiéter le keeper Belhani tout au long de la partie. A contrario, les joueurs de la JSMB ont assuré l’essentiel pour leur équipe lors des 90’ de jeu, au grand bonheur des amoureux du club présents dans les gradins. Cela étant dit, Les gars de la Soummam, qui ont fait montre d’une volonté à toute épreuve sur le terrain pour se défaire coûte que coûte du représentant des Aurès, ont du coup confondu vitesse et précipitation, en excellant en matière de ratage dans le geste final. Autrement dit, l’addition aurait pu être plus salée si Lakhdar Drifel et consorts avaient fait preuve de plus de concentration pendant la partie. Ce que n’a d’ailleurs pas manqué de relever le coach en chef béjaoui, Mounir Zeghdoud, à l’issue du match : «C’est une victoire importante pour nous en prévision de la suite du long parcours qui nous attend en championnat. Pour cela, je félicite mes joueurs qui se sont donnés à fond sur le terrain pour prendre les trois points de la partie. Toutefois, force est d’avouer que beaucoup de travail nous attend dans les jours qui viennent pour améliorer certaines choses dans le jeu de toute l’équipe», a-t-il déclaré. Quoi qu’il en soit, ce succès acquis at home devant les Tortues est venu confirmer le dernier nul ramené de Relizane (3 - 3) et par ricochet, les intentions réelles des Béjaouis à jouer la carte de l’accession cette saison. De ce fait, les hommes de Mounir Zeghdoud peuvent à présent entrevoir leur prochain déplacement dans la capitale avec beaucoup de sérénité, pour donner la réplique au nouveau promu, le RC Kouba.

Benchaira s’affirme en maître à jouer de l’équipe

Après avoir marqué les esprits pour son premier match avec la JSMB, en ayant inscrit un doublé face au RCR (3 - 3), le nouveau maître à jouer des Vert et Rouge, Mohamed Benchaira, milieu de terrain, a encore récidivé avant-hier contre le CRBAF. Il a, en effet, réussi à marquer le but de la délivrance pour son équipe (68’), portant ainsi son capital buts à trois en seulement deux matchs joués. C’est que le transfuge de l’US Biskra est bien parti pour réaliser une autre grande saison avec sa nouvelle équipe après avoir fait de même avec la formation phare des Zibans. Les inconditionnels de la JSMB, qui l’ont d’ailleurs vite adopté, n’ont pas manqué de le lui fait savoir, avant-hier, en fêtant, comme il se doit, le but inscrit contre le CRBAF à la 68’ de jeu. Son camarade et non moins transfuge du MCO, Abdeslam Moussi, a, lui aussi, inscrit sa seconde réalisation face au CRBAF après celle qu’il avait marquée il y a deux semaines contre le RCR.

B Ouari.