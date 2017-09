«On pouvait gagner sur un score plus lourd»

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

Joint au téléphone à la fin du match contre le RCK, le premier responsable du volet technique au MOB, Mustaha Biskri, était aux anges: «Je suis très content du résultat et du rendement de mes joueurs que je félicite au passage. On pouvait facilement gagner sur un score lourd si on avait concrétisé toutes les actions qu’on s’est créées, mais le plus important est les 3 points empochés. Cette victoire est venue au bon moment ; après le faux pas à domicile. Et maintenant, c’est à nous de trouver les solutions pour confirmer lors du prochain match contre le MCEE qui s’annonce très difficile. En tout cas, on a le temps nécessaire pour corriger les lacunes constatées aujourd’hui, (ndlr, avant-hier), car malgré la victoire, il reste encore du travail».

Propos recueillis par Z. H.