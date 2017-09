Le MOB aussi rentre avec un succès de Kouba

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Les joueurs du MOB sont revenus, avant-hier, d’Alger avec une belle victoire (0 - 1) face au RC Kouba au stade du 20 août 55. Une réalisation signée Salhi Yacine, qui a tiré un coup franc des 25 mètres à la 30e minute. Lors de la partie, les Béjaouis ont dominé leur adversaire du jour de bout en bout tout, en créant une multitude d’occasions qu’ils ont ratées par excès de précipitation et par manque de concentration. Ce succès s’est concrétisé après l’incorporation de Bouledieb en défense et Kadri en milieu de terrain, chose qui a créé un mouvement offensif où les Noubli, Kadri et Nezouani ont raté, à eux seuls, pas moins de quatre occasions nettes de scorer, sans oublier le penalty raté par Noubli (74’). Les Crabes étaient, donc, plus volontaires sur le terrain et très disciplinés tactiquement, en appliquant à la lettre les conseils du coach qui a misé sur l’offensive, mais de manière très intelligente. Un schéma tactique idéal pour un match en déplacement. Le nombreux public qui a accompagné l’équipe à Alger a soutenu les joueurs tout au long de la confrontation, et est sorti du stade très content du résultat final et de la prestation des Béjaouis qui, d’après certains, augurent d’un avenir meilleur. Après cette victoire, les supporters rêvent déjà d’une accession en fin de saison en Ligue 1 Mobilis, seul objectif des Crabes cette saison.

Rahal suspendu pour le match face au MCEE

Le capitaine du MO Béjaïa, Fawzi Rahal, est par ailleurs, suspendu pour le prochain match contre le MCEE pour cause de contestation que l’arbitre a mentionnée sur la feuille du match contre le RC Kouba.

Reprise aujourd’hui à 17h30

Afin de préparer dans les meilleures conditions possibles le prochain match contre le MCEE à El Eulma, le staff technique a programmé la reprise du travail pour aujourd’hui à 17h30. Mustapha Biskri aura cinq jours pour trouver la meilleure formule afin de contrecarrer les joueurs du Babiya et pourquoi pas revenir avec un autre bon résultat. Une manière de confirmer la victoire contre le RCK.

