Changements aux commandes

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Les responsables de l’Olympique N’Ath Yirathen ont apporté un changement au niveau de la barre technique de l’équipe première pour cette nouvelle saison 2017-2018. Ils ont nommé un duo pour diriger les seniors de l’ONY. Il s’agit de Chaba Achour et de Sofiane Hammaz qui sont déjà à pied d’œuvre et ont commencé leur mission. Ainsi, les gars de Fort National ont repris du service depuis dimanche avec le lancement de la prospection, pour arrêter l’effectif du nouvel exercice. Le nouveau staff technique aura vraiment du pain sur la planche, sachant que la préparation d’intersaison vient juste d’être lancée et les joueurs accusent un retard, du moment que la saison débutera dans deux semaines avec le coup de starter de Dame coupe, alors que le championnat dans les divisions de wilaya, pré-honneur et honneur aura lieu le 10 octobre prochain. Chaba Achour et Sofiane Hammaz seront donc appelés à soumettre leurs joueurs à un travail à partir de la semaine prochaine, avant de passer au technico-tactique, puis à la phase précompétitive avec au menu des matchs amicaux. Pour permettre aux nouveaux et aux anciens joueurs de l’ONY de gagner en cohésion et de parfaire leurs automatismes, il faudra attendre la quatrième semaine, pour que l’équipe réponde aux larges attentes du nouveau staff technique. Il est à rappeler que l’O N’Ath Yirathen a raté son objectif, à savoir l’accession en division honneur lors de la précédente saison, en cédant dans les dernières journées face au RC Betrouna qui a eu le dernier mot, au grand dam des supporters de Fort National. Pour cette saison, les choses s’annoncent sous de bons auspices et les dirigeants de l’ONY misent beaucoup sur les compétences de ce duo du staff technique, pour atteindre cet objectif qui leur tient à cœur à toute une région.

Massi Boufatis