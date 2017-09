Les enfants du club de retour

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

À Sidi-Aïch, nul ne parvient encore à admettre la descente aux enfers de leur équipe chérie, le SSSA. Une équipe qui a payé cher, les frais des différents conflits internes pour rétrograder, en fin de compte, en division d’honneur. Depuis l’intersaison, les choses ont changé puisque les enfants du club ont décidé de se mettre main dans la main afin de permettre à l’équipe de retrouver la place qui était la sienne. Face à la crise financière qui a mis le club à genoux, les nouveaux responsables du club, qui possèdent les moyens financiers, ont décidé de relancer la machine actuellement grippée. Ainsi, faire de leur possible pour donner un nouvel élan à l’équipe. À cet effet, le président Toufik Mansouri et son bureau composé de : Adlane Oudak, Faouzi Medbab, Saïd Kessi, Yakouben Sofiane, Aïdli Farid, Faicel Aloui, Telmat Smail et Kentouri Lyes ont commencé par mettre en place une feuille de route pour relancer la machine. Le président a ainsi opté dans l’immédiat pour une solution qu’il juge efficace, à savoir celle de faire appel aux enfants du club dans l’objectif de bâtir en un laps de temps très court une équipe assez compétitive, capable de se mêler dans la course au titre. Il a réussi, à ce titre, à convaincre les anciens joueurs évoluant sous d’autres cieux pour porter de nouveau les couleurs du club qui les a vus naître et lui donner main forte dans sa nouvelle conquête, certains ont répondu présents, à l’exemple de Ferguene Mohand et Rahmani Mourad (O Akbou), Messafri (ES Timezrit), Saïdi Lyes (ex JSK, ASO et MCO), Bainou khelaf et Alioui (ES Timezrit), Aïssani (JS Tichy), Bensaad (OC Akfadou) qui ont su marquer l’équipe des diables rouges. Ce qui sera certainement un apport très judicieux à la division où la concurrence sera encore rude, comme à chaque saison, avec la présence de beaucoup de prétendants à son accession. À côté de cela, il est impératif de signaler la signature de quelques joueurs du cru qui faisaient partis de l’effectif de la saison dernière, à l’exemple de Ferhat, Cherfi, Ouarek, Ghazli, Merar, Dahmani, Telmat, Ait Yekhlef, Mouali, Chakri et Chila qui ont donné entière satisfaction durant cet exercice pour se voir de nouveau bénéficier de la confiance des responsables et du doyen. À ce propos, l’avis est unanime dans le milieu sportif à sidi-Aich, surtout chez les supporteurs qui espèrent que cette saison sera la bonne.

S. H.