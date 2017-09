Cinq nouveaux clubs en division pré-honneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Le championnat de wilaya de Béjaïa de la division pré-honneur connaîtra la participation de pas moins de cinq nouveaux clubs. En effet, El Hadj Kamel Mehindad, président de la ligue de football de la wilaya de Béjaïa, nous a fait part de l'engagement de cinq nouveaux clubs : «Il y a des clubs qui ont refait surface et d’autres créés ces derniers temps et qui seront engagés au niveau de la ligue de football de Béjaïa», déclarera-t-il. On peut citer à titre d’exemple le retour du WRB Ouzellagun, l’ES Ighil Ali, le RC Akhnak et l’engagement de l’ASTI Darguina et l’O M’Cisna, qui intégreront la saison prochaine la division pré-honneur. Une chose est sûre, le championnat dans ce groupe s'annonce d'ores et déjà palpitant et ce, à moins d'une semaine de la clôture des engagements, quand on sait la motivation qui anime les représentants des localités de Beni Mansour, Tamridjet, Berchiche, la JS Béjaïa, pour ne citer que ceux-là qui veulent relever le challenge. Il faut dire que le nombre de clubs serait certainement plus élevé par rapport à la saison écoulée, si la DJS avait pris en charge les 35 millions de frais d’engagements pour alléger les dépenses de ces clubs. Enfin, selon le premier responsable de cette instance, le dernier délai des engagements est fixé au 15 septembre, au-delà de cette date aucune équipe ne sera engagée.

S. H.