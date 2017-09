L’ES Ighil Ali revient sur scène

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Après s’être s’engagé officiellement au sein de la ligue de Béjaïa, l’Entente sportive d’Ighil Ali (ESIA) renouera avec la compétition dès cette saison. En effet, le club d’Ath Abbas renaît de ses cendres, à la grande joie des sportifs et amoureux de ce club, qui avait gelé ses activités depuis plus de quatre ans. Il. Un retour sur scène qui ne sera pas fait sans réjouir les jeunes de la région qui pourraient, ainsi, s’adonner à nouveau à leur sport favori. L'engagement du club d’Ighil Ali, qui n'est plus à présenter, sera une occasion inouïe de revoir une équipe qui avait son mot à dire dans la hiérarchie du football de la wilaya, n'étaient ces infinis problèmes financiers, matériels et infrastructurels qui minaient le club. On a appris que la renaissance de l’ESIA a été l'œuvre d'une jeune équipe dirigeante, à sa tête le président Louzze Bezza, qui a tout fait pour relancer le club avec l’objectif de le «remettre à la place qui lui sied au niveau de la wilaya». À noter que la barre technique de l’équipe a été confiée à Bouhadi Djamel. Avec la relance de l’ESIA, c’est une lueur d’espoir qui se profile à l’horizon pour toute la jeunesse de la région d’Ath Abbas. Côté effectif, les dirigeants du club veulent faire confiance aux joueurs du cru, qui seront, néanmoins, encadrés par les anciens, à l’exemple de Belarbi, Hadi… Toutefois, un problème ayant trait à la non-homologation de leur stade inquiète la direction. Les dirigeants espèrent que l’homologation interviendra avant le coup d’envoi de la compétition. Par ailleurs, il y a lieu de noter qu’une autre équipe, à savoir le RC Akhnak, de la commune de Seddouk, serait sur le point d'emboîter le pas à l’ESIA.