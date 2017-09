La reprise par la prospection

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Les choses ont commencé à bouger chez l’ES Timezrit, après un long silence qui a inquiété les supporters du club.

En effet, les Oranges se sont replongés dans le bain de la préparation depuis la semaine dernière, au stade Timelahine, pour une préparation d’avant saison. Ainsi et dans la perspective de dénicher quelques éléments confirmés libres de tout engagement dans les clubs de la région, la direction a lancé une prospection dimanche dernier, où ils sont une soixantaine de joueurs venus effectuer des essais et tenter leur chance, dans l’espoir d’être retenus pour faire partie de l’effectif des joueurs qui défendront les couleurs de l’EST en prévision de l’exercice 2017-2018. Ces séances de prospection, qui ont pris fin jeudi, ont duré cinq jours afin de donner la chance à tous et espérer dénicher quelques joueurs susceptibles de renforcer l’effectif. Même si beaucoup de monde était présent à la reprise, on notait l’absence de l’ossature de l’équipe. Les joueurs de l’ES Timezrit sont en retard en matière de préparation par rapport à ceux des autres clubs de la division, à l’image de l’USMB, l’USS, l’OSEK, le MCB, l’OS Mouldiouane, pour ne citer que ces clubs-là.

Kamel Bouzit reconduit à la barre technique

Après une saison laborieuse avec à la clé une quatrième place au classement général, la formation d’Ath Yemel ne veut en aucun cas repartir de zéro. Elle préfère miser sur la stabilité aussi bien dans le camp des joueurs que sur le banc technique, c’est pourquoi les dirigeants de l’EST ont insisté pour retenir leur coach. En effet, si l’on croit nos sources, la direction de l’Espérance a trouvé, avant-hier, un terrain d’entente avec Kamel Bouzit qui est, de ce fait, reconduit en tant qu’entraîneur de l’EST pour la saison prochaine. Cette reconduite s’explique par le fait que le travail effectué par Bouzit la saison écoulée, au sein de cette formation, a été jugé plus que positif par les dirigeants et les supporteurs. Ce dernier, d’ailleurs, affirme : «Nous avons accompli un parcours honorable grâce au dévouement des joueurs dans le travail entrepris tout au long de la saison. L’EST est l’un des anciens clubs de la Régionale 2 et beaucoup d’amoureux de la balle ronde de cette commune souhaitent qu’il grimpe le plus vite possible à l’étage du haut. Le club d’Ath Yemel, qui a enfanté beaucoup de jeunes talents et qui font les beaux jours de beaucoup de clubs de la Ligue 1 et 2, n’est pas à sa vraie place et mérite mieux. Tout le monde espère que la saison 2017-2018 sera peut-être la bonne. Enfin, Kamel Bouzit entamera son travail aujourd’hui (Dimanche)

Samy H.