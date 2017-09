Quatre jours pour préparer le RCK

Par DDK | Il ya 31 minutes | 15 lecture(s)

Passée l’euphorie de leur premier succès de la saison, signé vendredi dernier contre le CRBAF (2 - 0), les joueurs de la JSMB devaient entamer hier après-midi, à partir de 17h, la préparation de leur prochain déplacement. Ce sera dans la capitale pour croiser le fer avec le RC Kouba pour le compte de la troisième journée du championnat de ligue 2 Mobilis. Il faut dire que la dernière victoire, acquise avec l’art et la manière, face à un adversaire qui, faut-il le rappeler, était visiblement dépassé par les événements, a fait énormément de bien aux partenaires de l’excellent Benchaira. Ce dernier a fait montre d’un jeu chatoyant, fait de petites passes et ayant forcément charmé les supporters du club présents dans les gradins. Désormais, il y a une réelle attente chez les amoureux du club qui, dans leurs nombreux commentaires, estiment que l’effectif de cette saison serait de loin meilleur que le précédent. «Il y a de la qualité et de l’espoir dans cette équipe, pour peu qu’on la laisse travailler», s’enthousiasme-t-on dans les fiefs du club au lendemain de la victoire contre le CRBAF. De ce fait, il faut avouer qu’après le nul (3 - 3) ramené de Relizane, où le secteur défensif a pris eau de toutes parts, l’équipe a donné de l’assurance à tout le monde et les trois compartiments ont bien assuré leurs rôles respectifs sur leur terrain face au CRBAF. En effet, avec, cette fois-ci, un quatuor défensif composé de Merbah – Aklil – Benmansour - Abdelli, les choses se sont vite arrangées, alors que le trio du milieu, Djerboua – Benchaira - Belmessaoud, a été la véritable plaque tournante de toute l’équipe, contribuant du coup au dernier succès face aux Tortues. Avec, enfin, des attaquants très actifs, comme Moussi et Drifel, aidés jusque-là par le buteur du championnat, Mohamed Benchaira (3 buts), la JSMB version Zeghdoud a fière allure et promet déjà l’enfer à ses prochains adversaires. Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas garder les pieds sur terre. Le driver béjaoui, Mounir Zeghdoud, qui a d’ailleurs minimisé la victoire de son équipe face au CRBAF, avait notamment déclaré: «C’est un succès qui nous sera bénéfique pour la suite du parcours. Je félicite mes joueurs pour toute la volonté affichée sur le terrain pour prendre les trois points du match. Toutefois, je dois dire qu’un grand travail nous attend à l’avenir pour être encore meilleurs lors des prochaines journées.». En attendant, les Vert et Rouge auront encore quatre jours devant eux pour préparer ce rendez-vous contre le nouveau promu avec pour seul leitmotiv : la confirmation du bon départ en championnat.

B Ouari.