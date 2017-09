Consensus pour l’élection d’un nouveau président

Par DDK | Il ya 30 minutes | 20 lecture(s)

Après une saison d’inactivité due au blocage de la Ligue des échecs de la wilaya de Béjaïa, les 2/3 de l’AG de ladite structure ont provoqué une AGEX pour débattre de la situation dans laquelle se trouve la discipline et trouver une issue à ce blocage qui a influé négativement sur la pratique des échecs au niveau local. Après un débat parfois houleux, mais constructif auquel ont assisté le président et un membre de la fédération algérienne des échecs, ainsi que deux représentants de la DJS de Béjaïa, les intervenants ont expliqué la genèse du problème des échecs dans la wilaya, qui a débuté après l’élection de Karim Amghar au mois de novembre 2016. Le candidat malheureux à cette élection, Rachid Kechtal, a déposé un recours au niveau de la commission de wilaya où il a eu gain de cause et une autre AG élective s’est déroulée le 4 février dernier avec l’élection de Rahid Kechtal comme président de la ligue. Depuis cette date, les membres de l’AG sont divisés en deux clans et aucune partie n’était arrivée à convaincre l’autre sur la suite à donner pour sauver la discipline au niveau local. Cependant, avant-hier, une solution a été trouvée lors de l’AGEX où la majorité (8 voix contre 6) a voté pour l’organisation d’une nouvelle AG élective pour élire un nouveau président. La date de celle-ci sera communiquée au moment opportun après concertation des deux parties, dit-on.

Z. H.