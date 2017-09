«Nous allons négocier match après match»

Par DDK | Il ya 31 minutes | 16 lecture(s)

Après la précieuse victoire acquise vendredi passé devant le RCK (1 - 0) à Alger, le capitaine d’équipe, Fawzi Rahal, préfère se montrer prudent pour la suite.

C’est une victoire qui est venue au bon moment, car on en avait énormément besoin après avoir perdu deux points à domicile contre l’ASM Oran. En plus des trois points récoltés, elle est aussi importante pour le moral du groupe après le faux pas concédé à domicile. On a promis de se racheter et Hamdoullilah, on est arrivés à revenir d’Alger avec une victoire qui nous permettra de bien négocier la suite du championnat.

Un mot sur le match de vendredi prochain face à El-Eulma ?

Ça sera un match très difficile pour les deux équipes qui se sont renforcées cette saison pour jouer les premiers rôles en championnat. Le MCEE, qui a perdu son dernier match, fera le maximum pour se ressaisir et se racheter, alors que nous, on essayera de confirmer la victoire face au RCK. La tâche ne sera pas facile devant les Eulmis et leur public, mais il faut jouer à fond ses chances pour revenir avec un bon résultat.

Vous serez le grand absent lors de ce match après votre suspension. Quel est votre sentiment ?

C’est frustrant de rater ce match, car je veux bien aider mes camarades sur le terrain pour réaliser un bon résultat. Cela dit, je suis certain que mes coéquipiers sauront négocier la partie, durant laquelle on n’aura pas le droit à l’erreur. En tout cas, le groupe est armé d’une grande volonté. Si on joue de la même manière que lors du match contre le RCK, on pourra revenir avec un résultat probant.

Le MOB peut-il jouer l’accession avec l’effectif dont il dispse ? Pourquoi pas ?!

Nous disposons d’un groupe très riche avec une fusion d’anciens et nouveaux éléments, sans oublier certains jeunes pétris de qualités qui ne demandent qu’à montrer leur savoir-faire. Nous allons jouer match après match, tout en essayant de faire le plein à domicile et glaner certains points à l’extérieur. Les supporters rêvent d’un retour rapide en ligue 1 et c’est leur droit absolu. De notre côté, on ne lésinera pas sur les efforts pour atteindre cet objectif en fin de saison et placer le MOB à la place qui lui convient.

Un message aux supporters…

Je les remercie pour leur soutien et encouragements. Ils nous ont aidés beaucoup tout au long de la partie contre le RCK. Les Crabes sont connus pour leur fidélité pour les couleurs et je suis certain qu’ils seront encore plus nombreux ce vendredi à El Eulma, afin de nous donner un coup de main, car l’équipe a besoin d’eux. J’espère que les joueurs seront à la hauteur sur le terrain pour leur procurer de la joie à la fin du match et la prolonger tout au long de la saison, Incha’Allah.

Entretien réalisé par Z. H.