L’équipe multiplie les matchs amicaux

La formation de la division pré-honneur de Tizi-Ouzou dont le FC Ighil El Mal, se préparent sans relâche pour attaquer la nouvelle saison en force. Les jeunes athlètes d’Ighil El Mal bouclent leur quatrième semaine de préparation. Le staff technique, à sa tête, le nouveau coach Gaiche Ali, a déjà affronté le MS Ait Abdelmoumène qui s’est incliné sur le score lourd de 5 buts à 1. L’unique réalisation du FCI a été l’œuvre de Younsi Arezki. Un autre match amical a eu lieu lors de la semaine qui a précédé la fête de l’Aïd El Adha. Une rencontre qui a opposé les hommes de Gaiche à leurs homologues de l’ES Ath Ouanèche, qui a vu le FCI l’emporter sur le score de deux buts à zéro. Les deux réalisations ont été signées par Slimane Aliouane. L’équipe est en nette progression sur le plan de jeu et le driver du FCI a une idée sur le onzième type, pour attaquer la nouvelle saison sportive 2017-2018 avec tous ses atouts et en force. La direction du FC Ighil El Mal visera, cette saison, un meilleur classement en championnat, et pourquoi pas prétendre à l’accession en division honneur.

Gaïche Ali nouvel entraîneur

La direction du FC Ighil El Mal a engagé durant cet été un nouvel entraîneur pour prendre la barre technique de l’équipe senior. Les responsables du FCI ont jeté leur dévolu sur Gaiche Ali. Un technicien jugé bon et le mieux placé pour réaliser les objectifs tracés par la direction, qui veut voir le FCI accéder en division honneur cette saison. Le coach Gaiche Ali qui a entamé son travail en début du mois dernier, est en train de connaitre de mieux en mieux ses joueurs, à travers la multiplication des matchs amicaux. Il est même parvenu à dégager l’équipe type qui sera appelée à débuter la nouvelle saison qui se profile à l’horizon, qui sera lancée, pour rappel, dans deux semaines, avec le lancement de la coupe de wilaya, alors que le coup d’envoi du championnat est prévu le 10 Octobre prochain. Rien n’est laissé au hasard par le nouvel entraîneur du FC Ighil El Mal qui tient à réussir dans sa mission, en permettant à ce club de sortir de l’anonymat et de faire sensation en championnat de wilaya de Tizi-Ouzou dans sa division pré honneur.

