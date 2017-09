Le RC Seddouk aux tirs au but

Par DDK | Il ya 31 minutes | 14 lecture(s)

Pour le compte du premier tour régional en coupe d’Algérie, le NC Béjaïa et le RC Seddouk se sont neutralisés sur un score vierge (0 - 0).

Dans cette chaude empoignade jouée au stade d’Awzellaguen devant une assistance nombreuse, les deux formations ont gratifié les présents d'assez belles phases de jeu avec un engagement physique total. La première période a vu un équilibre dans le jeu avec une bataille farouche dans la zone intermédiaire. Toutefois, la formation du RCS a été la première à se mettre en évidence, en se créant deux bonnes opportunités d’ouvrir la marque. Mais, à chaque fois, les avants Seddoukois péchaient soit par maladresse, soit par excès de précipitation. De retour de la pause, les jeunes du RCS, comme piqués dans leur amour-propre, sont revenus nettement plus déterminés pour remporter la partie et espérer arracher le billet qualificatif au prochain tour. Aussi, Msili (50') part seul à la limite du hors jeu, mais va rater le cadre, au grand désarroi du public et banc seddoukois. S’en suivra une seconde et autre chaude alerte (62'), qui verra Mouloudi, sur un service de Benmahrez, rater le cadre de très peu .Voilà deux actions dangereuses qui vont donner des ailes aux Vert et Noir qui vont multiplier les assauts, mais leurs tentatives manquaient réellement de punch et de réalisme pour atteindre l'objectif escompté. Laissant passer l'orage, les coéquipiers de Boufoudi vont riposter notamment par des contres sporadiques, parfois dangereux. C'est ainsi que Belkaïd, à un quart d'heure de la fin, réussit à mettre en danger toute la défense du RCS qui n’a eu son salut que grâce à la sortie du dernier rempart Hemani, qui sauvera son équipe d’un but tout fait. Les deux coachs ont bien tenté d’apporter un changement chacun dans leurs effectif, en incorporant des éléments frais, mais rien n’y fait. Les défenses prendront le dessus. La plus belle opportunité d'ouvrir la marque est à mettre à l'actif de Benmaâmar (78') côté RCS, lorsque, sur un coup franc bien enveloppé, la balle frôlera le montant gauche du gardien de Nacéria. Les derniers instants ont été intenses avec un danger qui planait d'un côté comme de l'autre jusqu'au coup de sifflet de l’arbitre qui mettra fin à la partie du moins pour ses 90’ sur ce score de parité et vierge (0 - 0). Les deux équipes ont dû jouer les prolongations, qui ont été intenses avec quelques actions chaudes de part et d’autre. Il est vrai qu’à cinq minutes de la fin, les joueurs du RCS ont réclamé un penalty suite à un fauchage sur Hamma, mais l’arbitre ne broncha pas, au grand dam de la très nombreuse galerie seddoukoise venue encourager son équipe. Il a fallu donc recourir à l’épreuve fatidique des tirs au but pour départager les deux formations. Lors de cette épreuve, la chance a souri aux Vert et Noir qui l’emporteront par trois tirs à deux (3 - 2). Qualification donc logique et méritée du RCS qui devra rencontrer au prochain tour, dès samedi, leur voisin du SS Sidi Aïch dans un derby palpitant et nostalgique entre deux sérieux prétendants à la montée.

Zahir Ait Hamouda