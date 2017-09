Bon pour le moral

Par DDK | Il ya 30 minutes | 13 lecture(s)

Après l’annulation à la dernière minute de son match amical prévu face à l’IB Lakhdaria, le MB Bouira a trouvé un autre sparring-partner, en l’occurrence le MC Mekhadma qui évolue dans le même groupe que l’IB Lakhdaria. Le club de la wilaya de Ouargla se trouve au CNLS Tikjda dans le cadre de son stage de préparation d’intersaisons. La rencontre (amicale) s’est déroulée au stade Bourouba Said, où l’entraîneur du Mouloudia, Rachid Fettache, a fait tourner son effectif à l’exception de la charnière centrale composée de Saidoune Amine et Khaled Messif qui ont disputé la totalité de la rencontre. Ainsi, le coach du Mouloudia a fait aligné, d’entrée, Haboul dans la cage, Akil, Messif, Saidoune, Meftah transfuge de la JS Akbou, Hamitouche en milieu récupérateur en tandem avec Seddouki (E Sour Ghozlane) et Allouache Omar. En attaque, il y avait Belouarem, l’aîné du groupe, Karoune Farid et Merabténe, transfuge des espoirs de la JS Kabylie. La rencontre était très équilibrée avec des faces de jeux intéressantes, notamment de la part du MBB qui a développé un beau match, où la cohésion de jeu commence à se dessiner entre les joueurs. Il a fallu attendre la 40’ pour voir le Mouloudia ouvrir, enfin, le score par l’intermédiaire de l’ex-joueur de l’E Sour Ghozlane Seddouki, d’une reprise magistrale qui ne laisse aucune chance au portier de Mekhadma. Lors de la seconde mi-temps, l’entraîneur Fettache a procédé à plusieurs changements où il incorpora d’entrée six joueurs, à savoir le portier Ouamrane qui revient au bercail après une saison passée à l’ASO Chlef, qui sera à son tour remplacé par Hamzaoui (MO Béjaïa). À noter aussi l’entrée du transfuge des espoirs de l’O Médéa, Sinani, Saadaoui ES Sétif, Guendouzi et Billali CRB Bordj Kiffan, Athmane Lotfi de Thamelahth, Chorfi IB Lakhdaria, ainsi que Saidoume Mohamed et Fethi Hamza. La concurrence était évidente sur le terrain où chaque joueur donnait le meilleur de lui même pour gagner davantage la confiance du staff dirigeant et pourquoi pas de s’imposer d’entrée parmi l’effectif que sera d’attaque lors de l’entame du championnat. La seconde mi-temps était plus intéressante, avec une meilleure intensité dans le jeu. À un quart d’heure du sifflet final, lors d’une action collective, Sinani, d’un joli travail, sert Belouarem qui se présente seul face au gardien de Mekhadma qui repousse magistralement son tir, mais sans compter sur Omar Allouache en embuscade qui ajoute le second but. Une victoire, la deuxième sur les quatre joutes amicales disputées depuis l’entame de la préparation d’intersaisons. Par ailleurs, les rencontres amicales prévues respectivement face au MC Alger et le NAHD ont été repoussées à une date ultérieure à cause de la programmation des rencontres avancées en Ligue 1 Mobilis, notamment pour le MCA qui jouera, aujourd’hui lundi, face au CR Belouizdad. Le MBB disputera le prochain match amical, aujourd’hui lundi ou demain mardi face à Khemis El Khechna.

M’hena A