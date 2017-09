Aïder tient son onze

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

Après plus d’un mois de travail à Oran, ponctué par plusieurs matchs amicaux disputés contre le RC Arbâa, le Paradou AC, l’USM Blida, l’ESM Koléa, le MOB (deux matchs), et la JS Tichy, Amizour est désormais prête pour entamer le nouvel exercice.

Les gars de la vallée, qui ont livré de bonnes prestations lors des joutes amicales, veulent réaliser une bonne entame de championnat. Pour l’entraîneur des Rouge et Noir, l’équipe est à 75% prête pour le rendez-vous de samedi prochain : «Vous savez, une équipe n’est jamais prête à 100% lors de son premier match officiel de la saison. Il est clair qu’il va falloir attendre la 3e, voire la 4e journée du championnat pour voir le vrai visage de notre équipe. Mais je pense que l’USOA est prête à 75% pour la compétition. Les joueurs ont démontré de belles choses lors des matchs amicaux. Ils vont monter progressivement en puissance», dira l’entraîneur Ahmed Aïder. Pour le compte de la première journée du championnat, le staff technique de l’USOA a son idée sur le onze qui affrontera Le RCB. Tout porte à croire que c’est le onze ayant disputé les secondes mi-temps lors des deux matchs amicaux contre le MOB et la JST qui sera aligné face à la formation de la ville de Boumerdès. En tout cas, les gars d’Amizour tenteront ce week-end de réaliser un bon démarrage en championnat. Le staff technique de la formation de la vallée de la Soummam, composé de Aïder – Bounif - Mammeri, semble fixé sur le onze qui va démarrer la compétition face au RCB. Interrogé à ce sujet, Bounif dira : «Nous avons en tête le onze qui affrontera l’équipe de Boumerdès. Nous avons vu la plupart des joueurs à l’œuvre lors des matchs amicaux disputés cet été. Aujourd’hui, il reste encore une semaine avant le début de la compétition. Nous allons essayer d’apporter les derniers réglages, pour aligner le meilleur onze possible face au RCB».

Tout pour une bonne entame

Cette saison, les Unionistes veulent entamer fort afin de jouer les premiers rôles : «Il est important de réaliser une bonne entame de championnat, afin de pouvoir jouer les premiers rôles. Pour cela, il ne faut rater le moindre point, que ce soit à domicile, ou en dehors de nos bases. C’est ce que nous essayons de faire comprendre à nos joueurs. Nous devrons aborder chaque match avec la ferme intention de le gagner. Je pense que les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend. Il faut aussi gérer le championnat match par match. Ce n’est que de cette façon qu’on pourra réaliser un bon parcours», a avoué l’entraîneur adjoint, Moura Bounif

«L’objectif ? On en reparlera après six matchs»

À la question de savoir quel est l’objectif de l’USOA cette saison, le nouvel entraîneur de l’USOA répondra : «Il est un peu tôt pour parler d’objectif. Il faut attendre le début du championnat et voir le niveau des autres formations pour en parler. Il est clair que nous allons tout faire pour réaliser une saison à la hauteur. Mais il faut attendre la fin de la phase aller du championnat pour avoir une idée plus claire sur nos objectifs». Et d’ajouter : «Les dirigeants du club sont à remercier pour les efforts qu’ils sont en train de faire afin de mettre l’équipe dans les meilleures conditions possibles. Nous promettons à nos supporters de donner le meilleur de nous-mêmes pour ne pas les décevoir, inch’Allah.»

Samy H.