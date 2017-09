Saïd Boucheta nouveau président du CSA

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Le calme est revenu dans la maison du pensionnaire de la Régionale 2 Gouraya de Béjaïa suite au changement opéré à la tête de la direction du club. En effet, les membres du bureau ont retiré leur confiance à l’ex-président, et c’est Saïd Bouchefa qui lui a succédé. Le nouveau président a déclaré: «L’appel du cœur ne m’a pas laissé indifférent. Après trois AGE, j’ai répondu favorablement aux sollicitations de l’entourage du club. On est déjà très actifs sur le terrain avec le reste des responsables, pour préparer activement la nouvelle saison. Je remercie ceux qui m’ont fait confiance. Je vais consacrer, comme je l’ai toujours fait, tout mon temps à mon club. Je demande à tous les fidèles et amoureux de celui-ci de venir nous assister dans notre mission parce que Gouraya Béjaïa appartient à tous. En tout cas, je ferai tout pour réussir et redonner au club sa vraie dimension». C’est, donc, une véritable prise de conscience, aussi bien chez les supporters que chez les responsables du CSA, fraîchement élus, qui est constatée depuis cette intersaison. Non seulement c’est un nouveau vent d’espoir qui souffle sur cette formation, mais dernière retrouve, aussi, des “couleurs”. Les mouvements opérés ces derniers temps par les nouveaux dirigeants et la mise en place de toutes les structures inhérentes à sa gestion démontrent la volonté à faire “ressusciter” cette équipe.

Le duo Boucheta - Bensidhoume à la barre technique

Dès son installation, la nouvelle équipe dirigeante a procédé à la désignation de Bouchefa Mouloud et Bensidhoume Saïd à la barre technique, tout en lançant l'opération recrutement. Cependant, la direction du club a gardé l'ossature du groupe, en prolongeant le bail de ses cadres, à l’image d’Imloul, Laïncer, Amiali, Benziane, Hamouche, Ayache…

Dix joueurs recrutés

Côte recrutement, le nouveau boss de Gouraya, Saïd Bouchefa, a recruté pas moins de dix nouveaux joueurs. Il s'agit des Bahri, Boutaleb, Amrouche, Zermani (espoirs du MOB), Bacha Larbi (USMB) Ouacif (Akbou), Louiba (USOA), Hadjara (JSMB), Azzag (Kherrata) et Bouraï (Tichy), en sus du retour au bercail d’Aouchiche. Ces éléments ont été enrôlés dans le but de donner au club une nouvelle dynamique à même de provoquer cette mue tant attendue depuis ces dernières saisons, qui aura certainement son impact positif sur le parcours de la seconde formation de Gouraya. À noter que cette dernière jouera dans la même division que ses proches voisins, l’USMB et le nouveau promu, l’US Soummam. La liste est complétée par un staff qui aura la lourde tâche de donner au club un nouvel élan. A Bejaïa, un vent d'optimisme souffle après ces changements, et chacun estime que les meilleures conditions sont réunies pour que l’équipe prenne une autre dimension et joue les premiers rôles dans ce groupe A de la Régionale 2. En attendant, la préparation bat son plein pour les camarades de Hadjara qui s’entraînent normalement et dans des bonnes conditions, suivant programme élaboré par le nouveau staff technique.

S. H.