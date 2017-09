Le stade communal réceptionné et homologué

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

C'est une aubaine pour les jeunes de la commune de Frikat, notamment l'équipe d'AS Imazgharène, engagée dans la division pré-honneur de wilaya depuis maintenant quatre ans. En effet, ce qui est appelé, il y a quelques années, aire de jeu a été engazonné et a bénéficié d'autres structures, tels les vestiaires. Dernièrement, après la fin des travaux, le stade communal a fait l’objet d'une réception provisoire en attendant que tout soit mené à terme. Jeudi dernier, la commission d'homologation des stades de la ligue de football de la wilaya de Tizi-Ouzou s'est déplacée sur les lieux en présence des membres de l'exécutif municipal et des services concernés, à savoir la Gendarmerie et la protection civile. Sans grande surprise, cette belle infrastructure sportive a été homologuée avec de petites réserves qui seront levées avant l'entame du championnat de wilaya. «Vraiment, c'est l'une des meilleures réalisations que nous venons de concrétiser dans notre commune, en attendant surtout un petit complexe sportif de proximité que nous avons déjà demandé», dira un membre de l'APC. Ainsi, l'équipe locale va, incessamment, commencer ses entraînements sur cette belle pelouse. «C'est un acquis pour nos jeunes. Nous avions souffert depuis notre engagement de l’état du terrain d'une part, et d'autre part, des matches que nous jouions toujours à l'extérieur. C'est une bonne saison qui s’annonce pour nous. Nous espérons que nous réaliserons encore de bons résultats» confiera un membre du CSA / Imazgharène. Par ailleurs, l’on a appris que les jeunes d'Imazgharène recevront officiellement sur ce terrain, d’autant que la commune dispose d'un corps de sécurité. C'est aussi une chance pour les responsables du CSA/ AC Aïn Zaouïa, évoluant dans le même pallier, qui recevront leurs adversaires sur cette pelouse, en attendant que leur stade, déjà programme, soit engazonné.

