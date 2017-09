L’US Tala Athmane atomise le NA Redjouana en amical

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

La formation de l’US Tala Athmane a joué son premier match amical il y a trois jours au stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou. L’adversaire de l’USTA n’était autre que le NA Redjaouna, pensionnaire de la même division (pré-honneur Tizi-Ouzou), en pleine préparation, aussi, en prévision de la nouvelle saison sportive. L’équipe chère au président Arezki Houhèche n’a pas fait dans le détail pour ce premier test amical, en s’imposant sur le score sans appel de cinq buts à zéro, avec des réalisations d’Aliouat, Djoudar, Nouali, Yacine Chelli et Mebarki. Ce match a été une occasion pour le staff technique de faire tourner son effectif et de faire le constat sur le degré de préparation, surtout physique, de ses joueurs. A signaler, par ailleurs, la pleine forme du doyen du club, Moh Zidane, qui, du haut de ses 36 ans, a donné de la sueur aux adversaires par ses dribles d’anthologie. Notons que les gars de Tala Athmane disputeront ce vendredi leur deuxième match amical au stade de Mekla face au CRBM local. Le coach de l’USTA veut que son équipe joue le maximum de rencontres amicales avant le coup d’envoi du championnat de wilaya de Tizi-Ouzou, prévu le 10 Octobre, pour pouvoir dégager l’équipe type qui débutera la saison. Il y a lieu de noter que les dirigeants ont procédé à un recrutement judicieux cet été, tout en gardant quelques cadres de l’équipe, dans le but de prétendre à jouer la carte de l’accession en division honneur dès la saison prochaine. En tout cas, le président Arezki Houhèche ne lésine pas sur les moyens matériels et financiers pour que l’équipe ne manque de rien et puisse atteindre son objectif, à savoir retrouver le palier supérieur et redonner le sourire à toute la population de Tala Athmane.

Massi Boufatis