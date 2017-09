Les Algériennes n’iront pas au Cameroun

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

La sélection nationale des seniors dames de volley-ball a été éliminée par son homologue tunisien, en concédant deux défaites consécutives sur le même score (3 - 1) lors du tournoi qualificatif au championnat d’Afrique qui s’est joué samedi et dimanche derniers à la salle Opow de Béjaïa. Le premier match qui s’est joué samedi s’est achevé en faveur des Tunisiennes, sur le score de 3 à 1, (25 - 22, 20 - 25, 26 - 24 et 25 - 21), un résultat qui démontre le rapprochement de niveau des deux équipes. Les Algériennes ont commis beaucoup d’erreurs au service, ainsi qu’à la réception. Lors du second match qui s’est joué le lendemain, les Algériennes n’ont pas pu faire mieux qu’une défaite par 3 à 1, (22 - 25, 25 - 20, 25 - 23 et 27 - 25) avec une meilleure prestation comparativement au premier match. Les camarades de l’excellente Chetout ont dominé leur adversaire du jour sans en arriver à décrocher les trois derniers sets qui étaient largement à leur portée, si elles avaient minimisé les erreurs au service et au bloc malgré les consignes données par le coach Nabil Tenoune. Avec ces deux défaites, l’Algérie ne participera pas au prochain championnat d’Afrique des nations, programmé du 5 au 12 octobre prochain au Cameroun. Selon Karim Tenoun, entraîneur de l’équipe algérienne, c’est une élimination très morose. «On a entamé le match avec de bonnes intentions, on a réussi à remporter le premier set au moment où l’équipe tunisienne a géré le match avec une bonne expérience, et malgré qu’il y avait une progression par rapport au match de l’aller, nous avons échoué dans les lancées. Nous avons une équipe dont la moyenne d’âge est de 21 ans par rapport à 30 ans de moyenne d’âge de l’équipe adverse. Je pense que la différence a été faite sur le plan expérience», jugera-t-il. «Il y avait des moments où l’équipe s’est sentie un peu menacée et elle a élevé un peu le niveau, mais c’est dommage ! Je pense qu’avec ces deux matchs, on va grandir et gagner un peu d’expérience», ajoute-il. Aussi, «c’est une équipe qui a uniquement deux mois en face d’une équipe qui a neuf ans d’expérience, en plus du fait qu’on n’a pas eu de match de préparation, c’est un cumul de causes. Par ailleurs, je pense que c’est une équipe qu’on peut préparer pour le championnat de 2018», estima-t-il. Brik Meriem, capitaine de l’équipe tunisienne, dira, quant à elle : «C’est le deuxième match qu’on gagne et je pense que ce dernier match était plus difficile que le premier, car pour le premier c’était une surprise puisque les deux équipes ne se connaissaient pas. Pour le deuxième match, je pense que l’équipe algérienne a très bien préparé son match car elle était bien placée, c’est aussi une équipe très jeune mais combattive à tel point que nous avons difficilement marqué du fait qu’il ne fallait pas leur donner de cadeaux. Sincèrement, je dirais que cela s’est joué à quelques points uniquement. On a su comment gagner dans les derniers points surtout. Par rapport à son avis sur l’équipe algérienne, elle atteste que c’est une équipe jeune combattive mais qui manque juste d’expérience, mais il y avait de très belles séquences de jeu». Chetout Kahina, capitaine de l’équipe algérienne, dira : «Certes, ce match était à notre portée mais malheureusement nous avons mal géré vers la fin. Physiquement, nous avons joué beaucoup mieux que l’équipe adverse, mais cela s’est joué sur le volet de l’expérience, étant donné qu’on est beaucoup moins expérimentées et la plupart des joueuses sont nouvelles. On est très déçues car on avait quand-même un peu d’espoir suite au match de l’aller». Mechmeche Salima et Z. H.